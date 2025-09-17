Volantazo en la causa de Marcelo Corazza por corrupción de menores: cambian de estrategia en pleno juicio

Este miércoles 17 de septiembre, se llevó a cabo la cuarta audiencia en el juicio contra Marcelo Corazza, acusado de integrar una banda dedicada a la explotación sexual de menores. La jornada tuvo sorpresas cuando el abogado del mediático pidió la nulidad de las declaraciones de los denunciantes.

Fue Mauro Szeta quien explicó que para la fiscalía no hay motivos para , no habría motivo alguno para desoír el dejar de lado el relato de las víctimas y que ahora el tribunal debe tomar una decisión: "Hay que resolver si los testimonios son nulos y si el juicio también es nulo o no. Esto seguramente tenga que pasar a un cuarto intermedio".

El juicio contra Marcelo Corazza, acusado de integrar una banda dedicada a la explotación sexual de menores

La defensa de Corazza pide que se anulen las declaraciones respaldándose en la edad actual de las víctimas que, si bien al momento de los hechos eran menores de edad, hoy tienen más de 30 y por ende, "no son testigos protegidos". A partir de ahí, surge la exigencia de que el Tribunal los cite a declarar en la sala en vez de leer su declaración.

Es importante aclarar que este movimiento no es más que una estrategia por parte de los abogados de Corazza, en medio de un juicio que avanza lento: "No hay sala especial, el Tribunal dice que no tiene lugar y por eso las audiencias son los días miércoles y duran nada más que tres horas", explicó Szeta.

La defensa de Marcelo Corazza pide anular las declaraciones de las víctimas

El ganador de la primera edición de Gran Hermano tiene como objetivo ser desligado del cargo de asociación ilícita en la banda que se dedicaba a captar menores de edad para su explotación . Además, su letrado planteó que la denuncia es por algo sucedido en 2001, por lo que el hecho ya estaría prescripto.

Corazza hace lo posible para limpiar su nombre, pero de ser hallado culpable podría recibir de 3 a 15 años de prisión junto a otros cuatro hombres acusados de operar en conjunto. Se trata de Francisco Rolando Angelotti quien sigue bajo prisión preventiva, señalado como el líder de la banda; Leandro Aguiar, como presunto reclutador de jóvenes; Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet, como coautores del delito de corrupción de menores.

La causa

Marcelo Corazza está acusado de asociación ilícita, trata de personas, promoción de la prostitución, abuso sexual y corrupción de menores. Al ex GH se lo acusa de un hecho de corrupción ocurrido en 2001, en un auto en la zona de Plaza Miserere.

Así era detenido Marcelo Corazza

La causa se inició el 24 de octubre de 2022, luego de la denuncia de una víctima que al momento del hecho, habría tenido entre 11 y 13 años. Por lo que se ordenó la detención de Marcelo Corazza en el 2023 y 4 meses después, quedó en libertad. Sin embargo, el juez Ariel Lijo resolvió llevar la causa a juicio oral y pidió prisión preventiva, aunque estuvo solo algunos meses.