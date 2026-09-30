A los gritos, Leila Gianni estalló, tildó de "ensobrado" a Trebucq y salió corriendo del estudio

Hay quienes arman un bloque para sumar fuerzas. Leila Gianni armó uno para ella sola... y encima le puso "Las Fuerzas del Pueblo". La concejal de La Matanza, que pasó por Cambiemos, el kirchnerismo y La Libertad Avanza, protagonizó un escandaloso cruce en vivo con el periodista oficialista Esteban Trebucq. Terminó llamándolo "ensobrado", uno de los insultos más temidos del periodismo, y con los dos amenazándose con los tribunales.

Gianni confirmó su salida de La Libertad Avanza y explicó que la decisión fue "profundamente meditada", dejó el bloque libertario en el Concejo Deliberante y formó Las Fuerzas del Pueblo, un espacio donde, al menos, nadie la va a contradecir... porque no hay nadie más que ella.

Leila Gianni

Ante las críticas por quedarse con la banca, fue tajante: "No voy a abandonar a los vecinos". Y apuntó contra la conducción libertaria de La Matanza, vinculada a la estructura provincial de Sebastián Pareja, con una frase que hizo ruido: "No son la oposición de Fernando Espinoza, sino que son funcionales a Fernando Espinoza".

Con ese currículum llegó al programa de Trebucq, y la charla se prendió fuego cuando salió el tema de una foto suya con el intendente Fernando Espinoza. Gianni no lo dejó pasar: "Estoy acá a las 10 y pico de la noche 11 con las zapatillas todavía embarradas para que me vengan a decir, 'Yo vi una foto con vos abrazada a Espinoza'. Querer instalar eso cuando se ve el sobre enorme que les han puesto , no sé de dónde para que me digas eso".

KUKA SE NACE



Les dije que Leila Gianni estaba puesta por Espinoza en la lista de LLA, que le había comprado la candidatura a Sebastián Pareja.

Ahí la tienen, a los besos con el intendente kirchneristas procesado por abuso sexual.



¿Que mierda hacía Espinoza en la jura de los... pic.twitter.com/ieRv2jNmMZ — JEREMIAS RODRIGUEZ (@JereRodriguezOK) December 10, 2025

Sobre del que, por supuesto, no mostró ninguna prueba. "Bueno, yo no me voy a permitir eso", intentó frenarla Trebucq. Error: le dio pie para seguir. "Yo no me voy a permitir eso que digas pelotudeces diciendo que yo me abracé con Espinoza. Yo te respetaba. Estoy hablando de un tema. No, lo quisiste decir y lo afirmaste. Lo dijiste y lo afirmaste. No lo hiciste en tono de pregunta. Revisá el tape. Lo dijiste en tono de afirmación. Lo saludé como un acto protocolar. Entonces, fijate", disparó la concejal.

El famoso "acto protocolar" es la foto que se sacó con Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario cuando juró como concejal, en diciembre de 2025. Ya en ese momento la imagen había hecho estallar a los propios libertarios.

Leila Gianni

Trebucq cambió de tema y fue a la pregunta del millón: "¿Armaste un bloque, solo sí o no?". Gianni, que ya estaba en modo indagatoria, respondió con otra pregunta: "¿Qué me estás indagando otra vez? ¿Querés que respondamos lo mismo? Sí, las fuerzas del pueblo. Rompí con la Libertad Avanza, ya te expliqué los motivos".

Y redobló: "Otra vez lo decimos. Sí, los dirigentes de la Libertad Avanza La Matanza son socios de Espinoza. Te invito a La Matanza para que vengas a recorrer la cuando quieras".

Ahí el conductor pareció quedar tildado: "¿Qué más querés decir? ¿Qué más querés decir? ¿Qué más querés decir? ¿Qué más querés decir? ¿Qué más querés decir? Y lo del sobre vas a tener que responder en tribunales ".

Cinco veces la misma pregunta, cero respuestas nuevas. Leila Gianni, lejos de achicarse, le devolvió la gentileza: "Sí, sí, vos también vas a tener que responder en tribunales. No me faltes el respeto. Buenas noches, muchachos", dijo mientras se levantaba enojadísima de su silla abandonando por completo la discusión y dejando demasiado enojado al periodista pelado que, una vez más, se quedó con la sangre en la vena de que lo tildaran de ensobrado. Y así, con las zapatillas todavía sin atar, la única integrante de Las Fuerzas del Pueblo se despidió por ahora, la próxima sesión de este bloque unipersonal parece que va a ser en Comodoro Py.