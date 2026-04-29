Adorni en el Congreso: presentó su informe de gestión en Diputados dos horas y media antes del inicio de la exposición

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desembarcó este miércoles en el Congreso para presentar su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados en uno de los momentos más delicados desde que llegó al Gobierno. Acorralado por las investigaciones judiciales sobre su patrimonio, el funcionario fue blindado por la Casa Rosada con una demostración política inédita: Javier Milei, Karina Milei, ministros, dirigentes libertarios y más de cien invitados acompañaron desde los palcos una exposición atravesada por sospechas de enriquecimiento ilícito, viajes financiados por terceros y propiedades no declaradas.

El informe que entregó Adorni

La señal política fue contundente. El oficialismo decidió convertir una obligación constitucional en una puesta en escena de respaldo total al ex vocero presidencial, cuya situación judicial se volvió uno de los principales focos de desgaste para el Gobierno. A horas de la sesión, Adorni envió a Diputados un informe de gestión de 1936 páginas con 2151 respuestas a las preguntas formuladas por los legisladores. El documento ingresó apenas dos horas y media antes del inicio de la exposición, mientras el funcionario llegaba al Congreso cerca de las 8.45, casi dos horas antes del horario previsto.

En Balcarce 50 reconocen que toda la estrategia estuvo orientada a un objetivo central: evitar errores y contener daños políticos. "El Gobierno luce enfocado en que el informe de gestión que presentará Manuel Adorni en la Cámara de Diputados salga de la mejor manera posible. El objetivo es que el jefe de Gabinete no cometa errores y pueda contestar las preguntas de los legisladores de forma sólida, sin dejar lugar a interrogantes", señalaron fuentes oficiales. El oficialismo intenta sacar de la agenda pública las investigaciones que avanzan en la Justicia federal bajo la órbita del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

Cabe destacar que la Justicia ya ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. La causa analiza la evolución patrimonial del funcionario, operaciones inmobiliarias, vuelos privados y posibles incompatibilidades vinculadas a negocios de su entorno. Uno de los puntos más sensibles es la compra de un departamento en Caballito, escriturado por USD 230.000. Según consta en el expediente, las propias vendedoras del inmueble financiaron el 87% de la operación mediante un crédito hipotecario privado por USD 200.000, una estructura financiera que quedó bajo análisis judicial.

La diputada Marcela Pagano, impulsora de la denuncia original, aseguró que el patrimonio del funcionario habría crecido un 500% en un solo período fiscal. Sin embargo, las respuestas enviadas por el Gobierno evitaron aclaraciones de fondo. Sobre la evolución patrimonial de Adorni y su esposa, la Casa Rosada remitió únicamente a la declaración jurada pública correspondiente a 2024, documento que todavía no incluye ni el departamento de Caballito ni la casa en el country Indio Cuá Golf Club, inscripta a nombre de Angeletti.

Ante la pregunta sobre por qué no presentó una nueva declaración jurada al asumir como jefe de Gabinete, la respuesta oficial fue directa: "Aún no venció el plazo para la presentación de la última Declaración Jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle del patrimonio integral del Jefe de Gabinete". En los hechos, eso implica que la información patrimonial actualizada permanecerá oculta al menos hasta julio. Otro de los focos de tensión gira alrededor del viaje de Adorni a Punta del Este durante el carnaval de 2026.

Legisladores opositores reclamaron conocer quién financió el vuelo privado y si el traslado había sido declarado ante la Oficina Anticorrupción. La respuesta oficial sostuvo que no existía obligación de registrarlo porque el decreto vigente solo contempla viajes financiados por terceros "para el dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales". Pero la explicación dejó abiertas múltiples dudas. La Justicia ya incorporó testimonios y chats que indican que Marcelo Grandio habría pagado el vuelo a través de su productora Imhouse, empresa que mantenía contratos con la TV Pública mientras Adorni ejercía funciones en el área de Comunicación y Medios.

Milei y su hermana en la jura de Diputados

Según la declaración de Vanesa Tossi, gerenta comercial de Jag Executive Aviation, fue Grandio quien indicó expresamente que "la familia invitada" era la del jefe de Gabinete. Incluso el tramo de regreso fue facturado directamente al productor por USD 3.000. En paralelo, la investigación judicial detectó diez transferencias de la productora de Grandio hacia cuentas de Adorni entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 por un total de $1.670.900.

Los investigadores buscan determinar cuál fue el verdadero concepto de esos pagos. Pese a eso, el Gobierno respondió que "el Sr. Marcelo Grandío no fue contratado por RTA S.A.U.", aunque evitó mencionar que sí existieron contratos firmados entre la TV Pública y la productora Imhouse para programas como "Giros en Línea Recta", "Enredados" y "La Sala". La estrategia oficial consistió en responder técnicamente sin despejar el fondo de los cuestionamientos.

Algo similar ocurrió con los gastos de las comitivas presidenciales. El informe reveló que Javier Milei realizó trece viajes internacionales entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, con un gasto superior a los $425 millones. Uno de los viajes más observados fue la gira a Miami y Nueva York de marzo de 2026, que costó más de $85 millones y en la que Bettina Angeletti viajó como "invitada" de la comitiva oficial.

El informe no detalló cuánto dinero público se destinó específicamente a cubrir gastos de la esposa del jefe de Gabinete. Tampoco hubo precisiones sobre el viaje de Adorni a Aruba para pasar Año Nuevo, episodio que también forma parte de la causa judicial. Mientras tanto, el oficialismo desplegó un fuerte operativo político para contener al funcionario. Javier Milei confirmó su presencia en el recinto, acompañado por Karina Milei y buena parte del Gabinete.

El oficialismo monta un blindaje político para sostener a Adorni en Diputados

Entre los ministros que dieron el presente estuvieron Luis Caputo, Sandra Pettovello, Mario Lugones y Alejandra Monteoliva. Federico Sturzenegger prometió asistir antes de viajar a Bolivia, mientras incluso circuló la posibilidad de que Santiago Caputo se sumara a la sesión. La escena reflejó hasta qué punto el Gobierno considera estratégica la supervivencia política de Adorni. En la Casa Rosada saben que cualquier debilitamiento del jefe de Gabinete podría terminar impactando directamente sobre el Presidente. Por eso, el oficialismo decidió responder a una investigación judicial creciente con una demostración de fuerza institucional y partidaria, aun cuando las respuestas presentadas en Diputados dejaron más interrogantes que certezas sobre el patrimonio y los vínculos del funcionario más protegido de Javier Milei.