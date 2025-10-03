Espert contra las cuerdas: negó haber recibido fondos ilegales y calificó la denuncia como una "campaña sucia" del kirchnerismo

José Luis Espert intentó frenar el escándalo que lo rodea con un extenso video publicado en su cuenta de X, donde ensayó un descargo personal frente a la denuncia por una transferencia de 200.000 dólares vinculada al empresario Federico "Fred" Machado, acusado en Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero. "Me siento en la necesidad de hablarle a todos los argentinos de frente y con total sinceridad... Porque nosotros somos distintos, no somos como ellos", abrió el diputado y candidato de La Libertad Avanza, apuntando directamente contra Juan Grabois, a quien acusó de impulsar una operación política en su contra.

En su relato, Espert sostuvo que conoció a Machado en 2018, cuando fue presentado como "un empresario exitoso" y que en 2019 le prestó un avión para presentar su libro La sociedad cómplice en Viedma. "Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019", admitió. El libertario aseguró que la transferencia de 200.000 dólares no fue un aporte electoral, sino un pago por un contrato de consultoría con una empresa minera guatemalteca.

De hecho, najo una estricta lectura, el legislador expresó: "En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información para emprender el trabajo acordado... A principios de febrero recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en Argentina. Nada que esconder".

La contabilidad del Bank Of América confirma la transferencia de u$s 200.000 del narcotraficante Fred Machado a José Luis Espert.

Según Espert, el COVID frustró el viaje a Guatemala y los trabajos nunca se completaron. "No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales", enfatizó. Y cerró con tono defensivo: "Puedo haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás".El descargo llegó después de que el periodista Hugo Alconada Mon confirmara que un libro contable del Bank of America, incorporado como prueba en un juicio en Texas, registra la transferencia a nombre de Espert con la referencia al avión matrícula N28FM, utilizado en su campaña presidencial.

Javier Milei replicó la defensa de Espert

La evidencia judicial contradice su versión y refuerza las sospechas de financiamiento irregular. Pese a los documentos, Espert insistió: "Jamás recibí fondos de los que se pudiera sospechar de origen ilícito. Hace cuatro años se inventaron esta campaña sucia que hoy repiten". Incluso intentó justificar el crecimiento de su patrimonio en la herencia de un campo familiar: "En 2018 falleció mi padre... es por eso que en los años siguientes mi patrimonio crece".

El presidente Javier Milei no dudó en salir en su defensa. Compartió el video y agregó: "El PROFE José Luis Espert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin". Sin embargo, puertas adentro, el blindaje obedece a una razón más pragmática que ideológica: a menos de un mes de las elecciones legislativas, retirar la candidatura de Espert en la provincia de Buenos Aires implicaría un costo millonario en la reimpresión de boletas, estimado en más de 16 mil millones de pesos.

José Luis Espert y Fred Machado

Mientras Milei respalda a su diputado y Espert se victimiza ante la opinión pública, la justicia estadounidense suma pruebas que comprometen al legislador libertario. Y el caso ya se convirtió en un nuevo dolor de cabeza para el oficialismo en plena campaña, ya que hay candidato libertario que pueda salir a recorrer las calles en busca de votos para las próximas elecciones que se desarrollarán el 26 de octubre sin que la sombra del escándalo de Espert los persiga.