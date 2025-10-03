Dólares sucios, un libro contable del Bank of America y "35 vuelos" en aviones de Machado: el entramado que salpica a Espert

La sombra del narcotráfico y el lavado de dinero vuelve a cruzarse con la política argentina. Una transferencia bancaria por 200.000 dólares, registrada en los libros contables del Bank of America y vinculada al empresario aeronáutico Federico "Fred" Machado, hoy detenido en el país y acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos, apunta directamente al diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert. La operación figura en el expediente "USA v. Mercer-Erwin et al.", donde fue condenada en 2023 Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, por conspiración para el tráfico de drogas y lavado de activos.

La contabilidad del Bank Of América confirma la transferencia de u$s 200.000 del narcotraficante Fred Machado a José Luis Espert.

De acuerdo con la información dada por el periodista Hugo Alconada Monpara el diario La Nación, la prueba, identificada como "Evidencia 45a", muestra que el 22 de enero de 2020 una orden de pago salió de la empresa Wright Brothers Aircraft Title Inc., controlada por Mercer-Erwin, con destino final a Espert. El documento bancario, defendido en juicio por un experto del Bank of America, no deja lugar a dudas: el giro cumplió todos los pasos y no fue anulado.

El registro, además, vincula la transferencia con la matrícula N28FM, el mismo avión privado que Machado habría puesto a disposición de Espert durante la campaña de 2019. La coincidencia erosiona aún más las explicaciones del diputado, que admitió haber usado aeronaves y camionetas blindadas del empresario, aunque siempre intentó relativizar esos vínculos. Consultado en varias oportunidades, Espert se negó a confirmar o desmentir la recepción del dinero.

De haber existido, no fue declarado ante la Justicia Electoral ni ante la AFIP. La denuncia judicial que ya presentó Juan Grabois en San Isidro se nutre de esta documentación y podría convertirse en un nuevo frente judicial para Espert, quien enfrenta otras causas en los tribunales federales. En una de ellas, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, se confirmó que el economista viajó al menos en 35 vuelos en aviones vinculados a Machado.

El diputado de La Libertad Avanza recibió en 2020 un pago desde un fideicomiso ligado a Alfredo "Fred" Machado

El propio Espert reconoció ante el juez haber usado "con fines electorales" aeronaves que ahora se sabe pertenecían al entramado empresarial del hombre acusado de narcotráfico. Los archivos judiciales de Texas, de acceso público a través del sistema Pacer, muestran además que los fondos circularon por plataformas de criptomonedas y bancos internacionales antes de llegar al destinatario.

Esa sofisticación era parte del mecanismo utilizado por Machado y Mercer-Erwin para blanquear dinero proveniente de operaciones ilegales con aviones y drogas. Mientras la Corte Suprema aún dilata la extradición de Machado -cuyo abogado en Argentina es Francisco Oneto, actual defensor de Javier Milei-, la evidencia contable pone en jaque el discurso de transparencia con el que Espert intenta sostener su campaña legislativa. Sus reiteradas negativas y contradicciones ya no alcanzan para despejar sospechas.