Luis Petri se enfrenta con una sanguinaria Victoria Villarruel: la denuncia penal que lo puso contra las cuerdas

La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una denuncia por "calumnias e injurias" contra el diputado y exministro de Defensa Luis Petri, en un nuevo capítulo que explota las tensiones internas del oficialismo de La Libertad Avanza. La disputa, que empezó con acusaciones cruzadas, ahora escala al ámbito judicial pero sobre todo calienta motores de la interna más sangrienta entre los libertarios.

La denuncia, radicada en el Juzgado Criminal Correccional Federal 2, surge tras las declaraciones de Petri, quien acusó a Villarruel de ser "golpista" y de conspirar con la oposición para perjudicar al gobierno de Javier Milei. Según el exministro, la vicepresidenta habría estado "apostando al fracaso" del oficialismo, un señalamiento que desató la furia de Villarruel.

Victoria Villarruel

El conflicto se remonta al 1 de marzo, durante el discurso del presidente Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Petri criticó duramente la conducta de Villarruel: "No me sorprende (su comportamiento) porque ha estado fuera de lugar durante dos años. Así que, que esté fuera de lugar en la sesión mientras el Presidente estuvo haciendo su discurso"

En respuesta, Villarruel no solo negó las acusaciones, sino que también arremetió contra el pasado de Petri como ministro de Defensa. Lo señaló por el vaciamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA): " Es preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino", disparó concretamente.

El furioso descargo de Villarruel contra Petri

La relación entre ambos ya estaba deteriorada, pero la denuncia judicial marca un punto de no retorno. Villarruel también aprovechó para criticar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por incluir a su esposa en una comitiva presidencial que acompañó a Milei en un reciente viaje a Nueva York. En redes sociales, la vicepresidenta ironizó sobre el escándalo: "El ajuste lo va a pagar la política... Jajajaj", marcó valiéndose de las palabras de uno de sus seguidores para detonar definitivamente todo por los aires.

Luis Petri

Mientras tanto, desde Casa Rosada redoblan las críticas contra Villarruel, dejando claro que la distancia con el presidente Javier Milei es irreparable. En este contexto, la denuncia contra Luis Petri es un movimiento político que no deja dudas de la avanzada de la vicepresidenta para exponer los errores de la gestión de La Libertad Avanza.