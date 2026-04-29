Yanina Latorre liquidó a Andrea Rincón por sus dichos sobre Messi: "Quedaste como una boluda"

La polémica alrededor de los dichos de Andrea Rincón sobre una supuesta relación con Lionel Messi sumó un nuevo capítulo explosivo después de que Yanina Latorre la cruzara sin filtro en su programa de radio El Observador y cuestionara duramente sus declaraciones. Todo comenzó luego de que Rincón participara del streaming de Martín Cirio y volviera a referirse al capitán de la Selección argentina, dejando entrever que habría tenido un vínculo con él hace 17 años.

Las declaraciones generaron revuelo en redes sociales y rápidamente encontraron respuesta en Yanina Latorre, quien le dedicó un fuerte descargo. "Voy a hablar del boludo del día. Esta piba me tiene los huevos al plato. Andrea Rincón. Qué manera de decir pelotudeces", arrancó la panelista. Luego apuntó directamente contra la decisión de la actriz de hablar públicamente sobre un supuesto vínculo con el capitán de la selección argentina: "Fue al streaming de Martín Cirio y le volvieron a preguntar por Messi. Vieron que hace poco deslizó ´no me hagan hablar de Messi, que lo conozco´ y dejó picando si estuvo o no estuvo con él".

Latorre sostuvo que, lejos de aclarar la situación, Rincón "la empeoró, la embarró" y cuestionó el sentido de ventilar ese tipo de intimidades tantos años después. "Yo no sé qué buscan estas chicas con esto, porque después, cuando te metés con ella, hablás de su vida privada y le preguntás cosas que no le gustan, se siente mal, no quiere hablar, se enoja, se enloquece", lanzó. En su editorial, la panelista también repasó los dichos de Rincón sobre el futbolista: "Le volvieron a preguntar de Messi, dijo que sí, que efectivamente estuvo con Messi cuando tenía 24 años. Me tomé el detalle de hacer la cuenta. Hoy ella tiene 41. Menos 24, fue hace 17 años".

Andrea Rincón habló de su amorío con Lionel Messi

Además, criticó el tono con el que la actriz se refirió al capitán argentino: "Dijo que el otro tiene lindo culito. Le traje suerte, toda una sarta de pelotudeces. Estás hablando de Messi, mamuna". Latorre incluso puso en duda la veracidad del relato: "Dice que garcharon, eso es lo que dice ella, no digo que sea cierto, para mí no es cierto, sino no lo contaría con tanta libertad, cuando vos estuviste con un tipo así, cerrás el orto".

En otro tramo de su descargo, la panelista defendió la relación entre Messi y Antonela Roccuzzo, y cuestionó que Rincón intentara aclarar que no había existido infidelidad del astro a su esposa. "A lo último hizo mucho hincapié en esta nota de que él no la cuerneó a Antonela, porque Antonela en ese momento no estaba con él. Habría que decirle que aprenda. Antonela y Messi están juntos hace 20 años, o sea, antes de casarse, estuvieron como diez años de novios", sostuvo.

Luego agregó: "Entonces, digo, ¿por qué no cierran un poco el orto? Y ponele que le metió o no le metió los cuernos. La piba seguramente allá, si lo leyó en Miami, le debe estar haciendo un escándalo a él. Tienen hijos". Yanina también cuestionó qué beneficio podía obtener Rincón contando esa historia públicamente tantos años después: "¿En qué le suma a Andrea Rincón contar que hace 17 años estuvo con Messi? ¿Te suman algo, te cambia algo? ¡Qué ganas de joderlo a él, a la mujer y a los hijos!".

Andrea Rincón aseguró que Lionel Messi no le fue infiel a Antonela Roccuzzo

Finalmente, cerró con una crítica aún más dura hacia la actriz: "Andreita, quedaste como una boluda, porque atrasa". Y remató: "Lo digo a ella, que es feminista, atrasa mucho decir que te cogiste un tipo casado o no casado, que hoy está en pareja y que nunca te nombró. Eso es de jodida. Perdóná, eso es de jodida. Pero, bueno, así estamos. Todas las minas les gusta vender a los tipos casados".