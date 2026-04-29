El comentario venenoso de Paula Chaves sobre Zaira Nara que tiró para atrás una posible reconciliación

Mientras Paula Chaves quiere que su pelea con Zaira Nara deje de ser tema de conversación en los medios, el conflicto sigue creciendo y hasta se conoció una inesperada cercanía entre ambas. ¿Fue impulsada por la presión mediática?

La esposa de Pedro Alfonso llegó a publicar mensajes en los que le pedía a su ex amiga que dejara de hablar de ella públicamente. Además, cada vez que los noteros le consultaban sobre el tema, ella lo esquivaba con evidente cansancio.

Paula Chaves habló del reencuentro con Zaira Nara

Sin embargo, eso cambió en los últimos días. Chaves habló con Desayuno Americano y dio detalles de la charla íntima que mantuvieron en un atelier de moda, donde volvieron a verse cara a cara de manera inesperada.

" ¿Cómo surgió esta reconciliación con Zaira? ", le preguntó el cronista a la conductora de Olga. Y Paula respondió, sin esquivar el tema y con una sonrisa: "Un broche de oro. Las cosas se acomodan y, de repente, te encontrás con personas en momentos que menos lo esperás. Nos encontramos".

🔴 TRAS EL ENCUENTRO ENTRE PAULA CHAVES Y ZAIRA NARA: ¿CRECE LA POLÉMICA?@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/O45qD96XAX — América TV (@AmericaTV) April 29, 2026

Paula le quitó dramatismo al cruce y relató que el encuentro fue natural y distendido, con recuerdos del pasado que aparecieron tras la muerte de su perro Moro: "Ella vivió toda esa era. Nos pusimos a hablar mucho ahí. Me decía: '¿Te acordás cómo estabas loca con ese perro?'", contó.

Sin embargo, para la modelo ese momento no define una reconciliación y aclaró en qué punto está hoy la relación con Zaira: "Está todo bien, buena onda. Es un montón hablar de reconciliación. No sé si sirve decir que estamos amigadas".

Paula Chaves le quitó peso a su reencuentro con Zaira Nara

"Pasaron cosas entre nosotras, cada una tiene su punto de vista. Nos debemos una charla profunda. En el local no pudimos hablar más que media hora. Hubo un abrazo muy lindo y está todo bien", agregó.

"Nos van a ver en los eventos, vamos a tomar una copa, a reírnos y a charlar, pero no hay un vínculo; sí la posibilidad de cruzarnos y que esté todo bien. Es mucho más incómodo evitar a alguien. No hay vínculo, pero está todo bien... Nos debemos una charla, pero reina la paz", cerró Paula Chaves sobre su acercamiento con Zaira Nara.