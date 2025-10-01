Adorni intentó salvar a José Luis Espert pero lo hundió definitivamente: "Dará explicaciones"

Protagonista de una comedia absurda, Manuel Adorni, vocero presidencial y defensor oficial de causas perdidas libertarias, salió este miércoles a dar una conferencia de prensa para intentar limpiar el nombre de José Luis Espert. Sí, el mismo Espert que ahora está en el ojo del huracán por sus presuntos vínculos con Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico. Spoiler alert: la defensa no fue precisamente... brillante.

Adorni arrancó con un clásico: minimizar el problema en sus habituales conferencias de prensa en Casa Rosada. "Es un tema refritado de hace seis o siete años. Esto viene de larga data", aseguró, como si el tiempo transformara las acusaciones en un recuerdo borroso y no en algo que sigue oliendo mal. ¿Será que en su protocolo de crisis institucional dice que si algo es viejo ya no importa? Spoiler número dos: sí importa.

José Luis Espert

Luego, en un intento por sonar confiado, lanzó: " Si la Justicia tiene que pedir explicaciones, Espert las dará ". Pero la joya de la conferencia llegó cuando el vocero intentó despejar dudas sobre la coherencia dentro del gobierno. Porque mientras Javier Milei reafirma su apoyo a Espert como candidato estrella por Buenos Aires, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y autoproclamada heroína anti-narcos, exige explicaciones inmediatas.

"No hay incompatibilidad entre las declaraciones del presidente y las de la ministra", afirmó Adorni mientras Bullrich, fiel a su estilo directo, no se guardó nada en sus declaraciones en Radio La Red sobre el narcoestado que propone Espert: "Nosotros que combatimos el narco con todo no podemos aceptar conductas de personas aliadas al narco", disparó sin filtro-

La ministra también fue clara sobre la urgencia del asunto: "Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Hay que aclararla ya ". Y por si quedaban dudas sobre su postura, remató diciendo: "Parece una persona que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco". Ahí está: Espert como víctima del azar electoral que recibió 200 mil dólares de un empresario acusado de narcotráfico sin saberlo; una verdadera tragedia.

Adorni, sin embargo, prefirió ignorar estas declaraciones y centrarse en su mantra de "aquí no ha pasado nada": " No hay cambio adicional con respecto a nada ", afirmó con una calma casi inquietante.

Espert y Bullrich

Mientras tanto, la causa judicial sigue avanzando: ya en 2019 se había señalado a Espert por los aportes recibidos para su campaña presidencial. Y ahora se suma la denuncia presentada por Juan Grabois por presunto lavado de dinero. Pero según Adorni, todo esto es solo "refritado".

Si Manuel Adorni quería salvar a José Luis Espert con su conferencia de prensa, lo único que logró fue hundirlo más en el lodo; es que cada palabra parecía un ancla que arrastraba al diputado más cerca del fondo.