Adorni vende propiedades en medio de la investigación: apuros financieros y operaciones bajo sospecha

En medio del avance de la causa judicial que investiga su patrimonio, Manuel Adorni tomó una decisión que lejos de despejar dudas, las profundiza: de acuerdo con la información dada por Infobae, puso en venta uno de sus departamentos en La Plata. El movimiento ocurre en un contexto crítico, atravesado por deudas millonarias en dólares, operaciones inmobiliarias cuestionadas y una investigación que busca determinar si su nivel de vida es compatible con sus ingresos.

La fachada del departamento de Adorni

El inmueble, ubicado en la calle 48 entre 6 y 7, se ofrece a 95.000 dólares. Se trata de un tres ambientes de casi 100 metros cuadrados, en un edificio de medio siglo de antigüedad pero "en excelente estado", según la inmobiliaria. En su declaración jurada de 2024, Adorni había informado que esa propiedad fue recibida como "donación" en 2016, presuntamente como herencia familiar. Antes de noviembre, el funcionario debe afrontar compromisos por al menos 270.000 dólares con un grupo de acreedoras -entre ellas jubiladas y policías- que financiaron parte de sus operaciones inmobiliarias.

Sin embargo, desde su entorno evitaron responder si el dinero de estas ventas se destinará a cubrir esas deudas. El dato se vuelve más inquietante cuando se lo cruza con el resto de su patrimonio reciente: en paralelo, Adorni incorporó un semipiso en Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz, sin desprenderse previamente de sus otras propiedades. Una expansión patrimonial que hoy está bajo la lupa del fiscal federal Gerardo Pollicita. El foco de la investigación está puesto, principalmente, en la adquisición del departamento de la calle Miró al 500. Allí, el jefe de Gabinete pagó 30.000 dólares en efectivo y financió los 200.000 restantes a un año, sin intereses.

Bettina Angeletti y Manuel Adorni

Lo hizo mediante un acuerdo con dos jubiladas que figuraban como propietarias. Una modalidad que, según declaró la martillera Natalia Rucci lunes, es "poco frecuente" en el mercado inmobiliario. Pero las irregularidades no terminan ahí. La misma propiedad había sido publicada originalmente en valores cercanos a los 340.000 o incluso 375.000 dólares, y tras una serie de operaciones, rebajas y refacciones, terminó siendo adquirida por Adorni en 230.000. Para la Justicia, la diferencia de precios y la intervención de terceros abren interrogantes sobre una posible subvaluación y un esquema de triangulación.

En ese entramado aparece una figura clave: Pablo Martín Feijoo, empresario del rubro inmobiliario, hijo de una de las jubiladas y señalado como el articulador de la operación. Fue quien reservó el inmueble, coordinó las refacciones y habría vinculado a todas las partes. Su cercanía con Adorni, incluyendo numerosas visitas a Casa Rosada, refuerza las sospechas sobre su rol. La investigación también se extiende a la casa en el country Indio Cuá, donde se detectaron pagos en efectivo, gastos de refacción y un derecho de ingreso de unos 5.000 dólares.

Las dos jubiladas que le prestaron dólares a Adorni declararon en Comodoro Py

El juez federal Ariel Lijo ya ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del funcionario, su esposa Bettina Angeletti y un grupo de seis mujeres identificadas como prestamistas. En paralelo, la fiscalía intenta reconstruir los vínculos mediante chats y registros de llamadas. En ese punto, la actuación de la escribana Adriana Nechevenko sumó un elemento llamativo: no presentó su celular en la Justicia y alegó haberlo olvidado en el auto, pese a ser una prueba clave para el expediente. Mientras tanto, las declaraciones testimoniales continúan. Esta semana deberán presentarse Feijoo y el contratista encargado de las obras en el country, quienes deberán aportar documentación, comprobantes y comunicaciones. Cada testimonio suma piezas a un rompecabezas que, por ahora, muestra más inconsistencias que certezas.