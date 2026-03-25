Alberto se arrogó la liberación de Agostina Páez, pero finalmente esperará la sentencia en Brasil

La abogada acusada de injuria racial Agostina Páez deberá esperar el juicio en Brasil, luego de celebrar antes de tiempo que se volvía a la Argentina, de acuerdo a lo que había sucedido en la Justicia brasileña. Finalmente, y luego de que el canciller Mariano Quirno y la diputada nacional Marcela Pagano se disputaran el logro diplomático -y hasta el ex presidente Alberto Fernández se viera involucrado-, un juez local resolvió mantener las medidas cautelares y de monitoreo sobre la santiagueña, en contra de lo que había recomendado tanto la querella como la fiscalía.

La definición del magistrado Guilherme Schilling Pollo Duarte, titular del tribunal penal 37 de Río de Janeiro, dejó a la defensa de Páez desdibujada, tras haber dado por hecho -a partir de la última audiencia- que la influencer se volvía a la Argentina. El juicio por la injuria racial que cometió contra personal del bar en Ipanema desde donde la acusaron parecía haber comenzado bien para la santiagueña, aunque la idea de volver al país colapsó, al menos hasta dentro de 15 o 20 días, que es lo que puede tardar el proceso que tiene penas que van de 2 a 15 años, pero que ya acordaron que serán las mínimas y podrán ser intercambiables por trabajo comunitario.

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Río de Janeiro tras la difusión de un video con gestos racistas.

"No entendemos qué ha pasado. Presentamos un hábeas corpus frente a la resolución del juez", reconoció ante La Nación el abogado Sebastián Robles, defensor de Páez. "El juez sostiene las medidas cautelares por pedido de la fiscalía. A la fiscalía no le gustó que Agostina se refiriera esta mañana a la suma pedida por la fiscalía como resarcimiento y pidió la manutención de las cautelares, por una presunta obstaculización del proceso hasta su finalización. Por lo tanto, retrocedieron sobre su voluntad de levantar las medidas cautelares y el juez lo acató", explicó Robles.

Mientras tanto, también quedaron desdibujados quienes se arrogaron las gestiones para la vuelta. Por un lado Quirno destacó el trabajo que realizaron desde Cancillería, pero por el otro Pagano dejó otra versión distinta. "¡Agostina vuelve a Argentina! Fue clave la defensa de su última abogada Carla Junqueira, maravillosa letrada. Nos contactamos y me presenté en la causa como fiadora solidaria de esta joven abandonada por el Gobierno", escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

Marcela Pagano elogió a Alberto Fernández por las gestiones del ex presidente para pedir la liberación de Agostina Páez.

En el mismo tuit lo citó al ex presidente y le agradeció "por dejar de lado cualquier diferencia ideológica y ayudar a la repatriación". "Porque cuando de argentinidad se trata, hay quienes solo vemos una única bandera: la Argentina", concluyó la diputada nacional. A partir de eso la noticia creció y -difícil saber si de casualidad- Fernández se refirió al tema como invitado en el streaming Cíclico.

"La verdad es que Pagano fue un poco imprudente diciendo lo que dijo. Porque yo no quería hablar del tema y no voy a hablar del tema. Efectivamente me involucré, pero ayudé como entendí que debíamos ayudar, simplemente. Y me involucré todo lo que me tenía que involucrar porque mi preocupación es que había una argentina de 20 años a quien no conozco, a quien su familia no conozco", aseguró el ex presidente.

"Hablé con quienes entendí que debía hablar para decirles: 'por favor, no les estoy pidiendo que la liberen sin juzgarla, pero tengan presente que es una chica de 20 años que evidentemente cometió un error, hizo algo que no debía hacer, pero que no merece una sanción de esa magnitud', como la que estaban diciendo. Y gracias a Dios salió todo bien. Pero es todo lo que voy a decir", continuó Fernández.

El ex mandatario se mantuvo en la posición de que no quería hablar del tema, pero se expresó durante mucho tiempo sobre el tema como para respaldar con hechos sus palabras. "Yo no la conozco. Yo lo que vi es que había una argentina pasando un mal momento en un país donde hay gente que gobierna con la que yo puedo hablar y explicarle de primera mano lo que a mí juicio estaba ocurriendo. Es todo lo que hice. Después el resto es de la Justicia brasilera y bienvenido sea. Lo importante es que Agostina esté volviendo a la Argentina y esté bien", celebró antes de tiempo.