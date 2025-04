Amalia Garanta expuso las verdaderas internas de LLA: "Hay un cortocircuito entre Karina y Santiago"

Amalia Granata no se calló nada. El éxito de Maximiliano Pullaro en los comicios del pasado domingo 13 de abril en el que obtuvo el 35,46% de los votos, no pasó desapercibida así como tampoco la cantidad de votos que ella misma recibió (17,02%) y que la dejó en tercer lugar después del candidato por el peronismo Juan Monteverde (19,23%) dejando muy atrás al candidato libertario del opus Dei, Nicolás Mayoraz con un triste 7,48%.

Es en este contexto en el que la ex mediática televisiva apuntó contra los hermanos Javier y Karina Milei a quienes atacó de manera intempestiva: "Ahí está Karina que arma y desarma y no sé qué problema tiene con la vida, con las mujeres, conmigo", dijo sin tapujos.

Amalia Granata festejó su desempeño en las elecciones de Santa Fe en 2025

En la misma línea, lamentó: "Si hubiésemos ido juntos quizás le hubiésemos ganado al gobernador", expresó teniendo en cuenta que se podría haber aprovechado la ventaja electoral vinculada a que el peronismo santafesino fue dividido en tres facciones diferentes.

Lo que nadie sabía es que Granata iba a contar la intimidad de su relación con la hermana del presidente ahora Secretaria de la Presidencia: "Ella vino a comer a mi casa hace ya mucho tiempo cuando estaban armando la candidatura de Javier como presidente y se ve que no le agradé, tiene algo personal que yo desconozco ", dijo categórica y no dejó pasar su enojo con el poco conocimiento del armado político aunque ella misma se jacte de ser la "armadora" de La Libertad Avanza: "Acá hay que dejar lo personal y hay que actuar en conjunto por el bien de la gente, sería lo lógico pero acá se juegan otras cuestiones que la verdad desconozco", dijo Granata sin pelos en la lengua.

Karina Milei

Lo impresionante es que con el presidente de las fuerzas del cielo, sostiene -hasta el momento- una relación totalmente diferente a la que tiene con Karina: "Con Javier siempre tuve buena relación y podríamos haber hecho una buena elección", expresó y siguió: "Fijate que el espacio de la La Libertad Avanza teniendo el Gobierno nacional, salieron terceros", enrostró al grupo libertario.

Como si fuera poco, la ex conductora de televisión también destapó las rencillas secretas del triángulo de hierro: "Yo trabajé con la consultora de Santiago Caputo desde mi primera elección en 2017, hice la campaña de las dos vidas, la de legisladora", empezó a contar y siguió: "Siempre tuve buena relación con Santiago Caputo y entiendo que ahí hay un cortocircuito entre Karina y Santiago porque él sabe de campañas porque hizo a Javier presidente, a mí legisladora con un caudal de votos importante", dijo Granata desatando un verdadero drama. Y, no conforme con ello, disparó: "Hay un cortocircuito entre Santiago y Karina y los Menem que creen que saben algo y quedó confirmado con esta elección que no saben nada".

Karina Milei y Santiago Caputo

En la misma línea, Amalia Granata atacó: "De un lado está lo racional, los que entienden el juego de la política y del otro lado está el que llegó sin entender nada y cree que va a llegar a todos lados pero salieron terceros".