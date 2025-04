La patética respuesta del viceministro de Economía sobre lo que pasará tras la salida del cepo: "No sé y no me importa"

Las preocupaciones alrededor de una devaluación descontrolada por la salida del cepo en el mercado de cambios de Argentina se intensificaron en las últimas horas luego de que el viceministro de Economía, José Luis Daza, asegurara que no le importa ni sabe lo que va a ocurrir durante este primer lunes sin control de compras y ventas de divisas extranjeras, que amenaza con una nueva corrida cambiaria que rompa el techo de 1.400 pesos que definió el Gobierno nacional para el precio del dólar.

"¿Vas a mirar con atención el día? ¿Qué va a pasar hoy?", le preguntó Antonio Laje durante su programa matinal de A24. "La verdad es que no sé, y no me importa", reconoció el funcionario nacido en Chile, en una declaración que despertó una franca preocupación por la subestimación de la crisis financiera argentina y mundial que preocupa a cientos economistas alrededor de todo el planeta.

"Esto es el fin de una etapa. Y más importante aún, el comienzo de una etapa extraordinariamente promisoria para la Argentina", prometió Daza, luego de su incendiaria declaración. La perspectiva del economista, más allá de esas palabras de aliento, quedó marcada por su primera reflexión en la que confirmó que no está pendiente a las variaciones del mercado nacional de cambios.

"Argentina es un país riquísimo, lleno de recursos, con un capital humano extraordinario, y el día de hoy es trascendental para poder empezar utilizar todo ese potencial, integrarnos al mundo y liberar a los argentinos, francamente, de lo que es posiblemente una de las necesidades más importantes, que es poder mover capitales hacia dentro y hacia fuera y hacer lo que quieran con su dinero", reflexionó el segundo de la cartera económica del país.

Luis "Toto" Caputo anunció la salida del cepo cambiario para este lunes.

Cabe recordar que el último viernes, a través de una conferencia que brindó el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se anunció el fin del cepo que desde hace muchos años es parte de la realidad cambiaria argentina, al punto de que convivían distintos precios ilegales y legales para la divisa estadounidense.

La nueva política cambiaria se basará en un valor del dólar que oscilará entre una banda mínima de 1.000 pesos y una máxima de 1.400. Estos valores, mes a mes, se irán ampliando en un 1 por ciento tanto para arriba como para abajo, aunque también está el posible escenario de un descalabro que dispare la devaluación mucho más, a partir de la decisión de no gastar tantas reservas para pisar el precio, como ocurrió en los últimos meses.