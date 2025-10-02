Argentina regalada a EE.UU.: qué esconde el ingreso de tropas estadounidenses a Ushuaia

El gobierno del presidente Javier Milei enfrenta una lluvia de críticas y cuestionamientos tras la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/25, que autoriza el ingreso y egreso de tropas militares estadounidenses al territorio argentino sin la aprobación del Congreso.

El DNU, que incluye la polémica incorporación de la base militar ubicada en Ushuaia, levanta sospechas sobre los verdaderos acuerdos que Milei estaría negociando con Estados Unidos. Estas dudas se intensificaron luego de las reuniones del mandatario argentino con el expresidente Donald Trump en Washington y su reciente visita a Tierra del Fuego, donde brindó apoyo a los candidatos de su fuerza política, La Libertad Avanza, en plena campaña electoral.

Milei en Estados Unidos

Los senadores opositores no tardaron en reaccionar ante lo que consideran una violación flagrante a la Constitución Nacional. El senador radical Pablo Blanco expresó su preocupación por la forma en que se gestó este decreto: "Llama la atención que cuando envió el proyecto el 27 de agosto pasado, no figuraba la base de Ushuaia; después de las reuniones con Trump, en el DNU sí la incluye ".

Blanco calificó la medida como "violatoria de la Constitución Nacional, lesiva del principio de la división de poderes, nula de nulidad absoluta e insanable". Además, recordó que el artículo 75 inciso 28 establece como facultad exclusiva del Congreso autorizar el ingreso y egreso de tropas al territorio nacional.

El senador radical Pablo Blanco

En la misma línea, Blanco también señaló una irregularidad adicional: "El martes estaba prevista una reunión del Consejo Malvinas, que hace más de un año que no se reúne, y el canciller a último momento la suspendió. Quiere decir que tampoco Cancillería quiere dar explicaciones".

Por otro lado, el senador José Mayans, titular del interbloque Unión por la Patria en el Senado, fue aún más contundente en sus declaraciones a Radio Rivadavia: "Milei está violentando la Constitución de una manera increíble por conseguir unos pesos para tapar un programa económico que es insostenible".

José Mayans

Mayans advirtió que permitir la entrada de tropas extranjeras sin autorización del Congreso equivale a aceptar una fuerza de ocupación: "La entrada y salida de tropas tiene que ser autorizada por el Congreso. Sino es una fuerza de ocupación que llega a la Argentina sin saber las condiciones ".

El senador también subrayó la importancia de debatir estos temas en el Parlamento: "Cuando se trata el acuerdo en el Parlamento se conoce cómo es el operativo conjunto, cuáles son las fuerzas que van a actuar, entre otras cuestiones. En este momento Milei hace un acceso a fuerzas extranjeras a la Argentina sin autorización del Congreso por lo que es inconstitucional y grave. Deja anulado al Congreso en decisiones que están avaladas por la Constitución Nacional".

Uno de los carteles que recibió a Milei en Ushuaia

La inclusión de la base militar en Ushuaia dentro del decreto genera especial inquietud. Tierra del Fuego, una provincia estratégica por su cercanía al continente antártico y su posición geopolítica clave, parece estar en el centro de estas negociaciones. La visita de Javier Milei a la región esta semana -donde el pueblo no dejó que se realizaran actos proselitistas- no hizo más que acrecentar las dudas. Durante su estadía, el presidente de las fuerzas del cielo evitó referirse públicamente al tema y no se sabe si mantuvo reuniones privadas con altos funcionarios militares. Incluso las entrevistas exclusivas que concedió a medios locales omitieron cualquier mención al controvertido DNU.

Ante este panorama, los senadores opositores intentarán incluir sobre tablas, en la sesión de este jueves 2 de octubre, un proyecto de declaración para repudiar el DNU presidencial. Además, desde la Cámara de Diputados se trabaja en un proyecto para limitar los alcances de los decretos presidenciales y garantizar un mayor control por parte del Congreso; la iniciativa ya cuenta con dictamen favorable y se espera que sea tratada el próximo 8 de octubre.