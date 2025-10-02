"Soy un lechoncito expiatorio": Bonacci negó a Espert y pidió que se baje para no ensuciar a Milei

La situación del diputado nacional José Luis Espert, quien está en el ojo de la tormenta luego de que la Justicia de Estados Unidos (EE.UU) lo señalara como posible cómplice del narco Fred Machado tras haber recibido 200 mil dólares de su parte el 2 de febrero de 2020, parece ya irremontable. Mientras que los apoyos nunca llegan y si lo hacen son contradictorios, las voces que piden su cabeza se multiplican. En ese sentido, José Bonacci, el presidente del partido Unite con el que fue candidato a presidente en 2019, negó que hayan estado al tanto de la donación todavía no reconocida por el economista.

" No soy un chivo expiatorio porque soy gordito, soy un lechoncito expiatorio ", fue la ingeniosa respuesta de Bonacci ante la consulta de Nacho Girón en CNN Radio, quien le había preguntado la razón que consideraba por la cual Espert le había tirado un "fardo" de este tipo a él y la conducción del sello político que encabeza.

José Bonacci

Antes el dirigente había confesado cómo fue que se enteró del dinero. "Te quiero aclarar que el tema de los 200 mil dólares en cuestión hasta a mí me sorprendieron porque yo me enteré este domingo, con la nota de Sebastián Lacunza. Hasta ese momento podía haber algún indicio, alguna sospecha, pero nunca supe", reveló Bonacci.

El periodista le preguntó sobre otros elementos que llamaron la atención y que siempre estuvieron en duda, como el avión Bombardier con el que se trasladaba Espert en la campaña y la camioneta que recibió un atentado, que también pertenecía a Machado y su entorno, ya que contaban con cédula verde su socio Claudio Cicarelli.

Según Bonacci, ellos no tienen "absolutamente nada que ver" con estos dos asuntos. "Lo único que te puedo decir es que cuando Espert vino a Santa Fe, el partido Unite del distrito Santa Fe colaboró con un remís y el pago de hoteles, en función del debate que se dio en la ciudad. Fue la única colaboración de un automotor o medio de traslado que tuvo durante la campaña", aclaró.

Por otro lado, José Bonacci contestó que "jamás" él tuvo contacto con Fred Machado y marcó la cancha de lo que lo enfadó de todo este tema: "Lo que me enoja realmente es que ayer Espert nos mintió a los que estábamos mirando, a los votantes, a los militantes, a gente que ha puesto mucha garra y esperanza en este proceso que significó Milei", rechazó.