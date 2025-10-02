Bullrich, la gran malabarista entre narcos, deslices políticos y confesiones: "Espert era un novato"

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y candidata a senadora por CABA, se encuentra en el ojo de la tormenta tras exigir explicaciones a su compañero de espacio político, José Luis Espert, por sus presuntos vínculos con el empresario investigado por narcotráfico, Fred Machado. En una entrevista en A24, Bullrich dejó en claro que las dudas sobre el economista no pueden quedar sin respuesta.

"Tuvo una posición poco clara, de no decir exactamente las cosas que sucedieron. Cuando no tiene nada que esconder, lo mejor es decir las cosas", disparó la ministra, visiblemente incómoda por el tema que amenaza con empañar la campaña electoral de La Libertad Avanza. Lo cierto es que el tono de la Ministra de Seguridad cambió varias veces en sólo 48 horas: fluctúa entre una defensa tibia a pedir explicaciones por los vínculos de Espert con el narcotráfico... ¿para quién juega Bullrich?

José Luis Espert y Fred Machado

El caso que resuena desde 2019 volvió a la palestra luego de que Juan Grabois, dirigente social, apuntara contra Espert y pidiera su remoción de la comisión de presupuesto. Según Bullrich, este tipo de maniobras son parte de una "campaña con un montón de temas que son de vieja data". Sin embargo, el hecho de que Machado esté vinculado al narcotráfico y haya aportado 200 mil dólares a Espert no es un detalle menor.

Para Bullrich, la solución es clara: "Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro. No es un tema de convencimiento. Nosotros tenemos una vara altísima. Tenemos que ser claros en el ocultamiento que hace la sociedad sobre nuestras conductas. Tiene que volver y ser claro . Punto", dijo con la contundencia que la caracteriza.

En la misma línea, la ministra también se refirió al respaldo público que Javier Milei, líder del espacio político de las fuerzas del cielo, le brindó a Espert. En un tono crítico, Bullrich subrayó: "Lo que a cada uno le toca es hablar para salvar al Presidente, al proyecto. No puede ser que sea el Presidente el que salga a hablar del candidato a diputado . Somos nosotros los que tenemos que trabajar".

Sin embargo, en un giro inesperado, Bullrich intentó defender al economista al señalar que en 2019 Espert era un "novato" en la política y no contaba con un equipo especializado para analizar los antecedentes de quienes se le acercaban durante la campaña: " Espert era un novato , que no había estado en la acción política. Yo tenía un equipo especializado en hacer informes de quién se acerque en la campaña, de a qué auto te subís. En 2019 Espert estaba solo, no tenía el equipo para hacer el análisis previo", justificó.

José Luis Espert y Patricia Bullrich

Horas antes, Espert rompía el silencio en A24 y negaba rotundamente las acusaciones en su contra: "Un papel, de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos... pero por favor, ¿de qué estamos hablando?". El economista también apuntó contra Grabois y aseguró que llevará el tema a la Justicia: " No vamos a hacer de un único tema este tema . Lo que no quieren ellos es que se discutan las cosas que hay que discutir en campaña. Yo voy a trabajar con esto en la Justicia", afirmó con firmeza pero sin negar ni afirmar sus vínculos con narcotraficantes.

José Luis Espert

Espert también dejó claro que no piensa renunciar a su candidatura pese a las críticas y los pedidos de explicaciones. "De ninguna manera, estoy más fuerte que nunca", sostuvo el economista, quien busca una banca como diputado por la provincia de Buenos Aires.

Mientras tanto, Patricia Bullrich intenta equilibrar la balanza entre los escándalos políticos y su rol como ministra de Seguridad. En paralelo al caso José Luis Espert - Fred Machado, enfrenta otro desafío mayúsculo: el triple femicidio con sello narco ocurrido en Florencio Varela, un hecho que complica aún más su imagen como guardiana del orden público.