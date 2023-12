Bullrich, de piquetear contra la pandemia, a la mano dura para sostener el ajuste

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó su plan anti piquetes de cara a la marcha que se realizará el 20 de diciembre en repudio a las medidas tomadas por Javier Milei y remarcó que: "El propósito de este protocolo es, por un lado, cumplir la ley, como dice el Presidente de la Nación, el que las hace las paga. Y por otro lado cuidar a todos quienes nos cuidan, establecer un protocolo de actuación que proteja en su accionar correcto a las fuerzas federales que están bajo el mando del Ministerio de Seguridad de la Nación en cumplimiento de su deber".

En este mismo sentido, Bullrich recordó que para mantener el orden y el equilibrio es importante garantizar la seguridad y la libre circulación de la ciudadanía. "Pierden horas de trabajo, presentismo, tienen problemas con ambulancias que no llegan a tiempo y esto viene ya hace muchos años y es hora de terminar y es hora de terminar", indicó en su discurso.

Bullrich.

Sin embargo, en 2020 no opinaba lo mismo cuando el Gobierno de Alberto Fernández decidió cerrar todo tipo de actividad por la cuarentena provocada por el Coronavirus, ya que incitó a la gente a marchar y a concentrarse en contra del resguardo sanitario e instaba a la presidencia a abrir las medidas pese a que las muertes comenzaban a contabilizarse.

De hecho, en abril de ese mismo año, la presidenta del Pro aseguró que el espacio no había convocado formalmente a la marcha que se realizó el 9 de abril, pero que asistiría de todos modos sin romper ninguna regla para apoyar a las personas que se quedaron sin trabajo.

"El partido no convoca, son marchas ciudadanas, y yo no voy a romper ninguna de las medidas que se han dictado por la cuarentena, pero que no se preocupen, que tengo muy en claro las cosas que hay que cuidar en este momento en la Argentina", había dicho Bullrich aquella vez.

Así, la entonces dirigente de Juntos por el Cambio asistió en su auto a la marcha convocada en 9 de Julio y saludó desde el interior del mismo y hasta se atrevió a bajar del vehículo para que su presencia sea notada por los medios de comunicación que fueron a cubrir el evento.

Más adelante ese mismo año, en el mes de agosto, Patricia Bullrich participó de la marcha del 17A y le dejó un mensaje directamente al presidente Alberto Fernández: "Señor Presidente, mire y comprenda que hay un pueblo reclamando", dijo en un video que grabó y difundió en sus redes sociales, donde también remarcó: "Vengo a decirle al Presidente que la cuarentena no existe para él, pero sí para miles de trabajadores".

De hecho, en declaraciones radiales, había indicado desde la movilización que lo que más escuchó aquella vez fueron las palabras "libertad y república", como también "trabajo y seguridad". Además, según ella, los ciudadanos que fueron convocados a la marcha le pedían "no aflojar".

Bullrich marchando.

En ambos casos, Bullrich quebrantó las dos premisas que hoy defiende: el derecho a la vida y el de la libre circulación, ya que ella misma estuvo presente en una marcha que atentaba contra ambas cosas. De hecho, su actitud no condice con su discurso actual, que aclara: "Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación (...) Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito.También se van a identificar a los vehículos, a sus conductores".

Si ella misma se escuchara hace cuatro años, no se reconocería en sus palabras, y de hecho, estaría infringiendo su mismo protocolo y debería pagar entonces la multa correspondiente.