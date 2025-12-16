La CGT reacciona ante el Presupuesto 2026 y ratifica la movilización para el 18 de diciembre

En un contexto de creciente conflictividad política y económica, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un contundente comunicado rechazando el desfinanciamiento de sectores clave como la educación, la ciencia y la tecnología, contenido en el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el gobierno para su aprobación de manera exprés.

En esa línea, la central sindical denuncia el impacto de estas medidas y ratificó la convocatoria a una movilización nacional para defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores durante el jueves 18 de diciembre.

Cúpula de la CGT

"La CGT expresa su firme rechazo al desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología en nuestro país . Como central sindical sostenemos que la inversión en estos sectores es fundamental para el desarrollo nacional, la justicia social y el futuro de la Argentina", inicia el comunicado que refleja una postura tajante frente a lo que consideran un ataque directo al desarrollo del país.

El artículo 30 del Presupuesto 2026 ha generado especial alarma, ya que propone la derogación de leyes fundamentales que garantizan la inversión en educación y conocimiento. Entre estas normativas se encuentran:

La Ley N° 26.206 de Educación Nacional, que establece un piso del 6% del presupuesto destinado a educación;

La Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo, que organiza los recursos destinados a este sector;

Los artículos 5°, 6° y 79 de la Ley N° 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que proyectan un incremento progresivo de la inversión hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032;

El artículo 52 de la Ley N° 26.058 de Educación Técnico Profesional, que asegura un fondo específico para este nivel educativo;

La recientemente sancionada Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, cuyo veto fue rechazado por ambas Cámaras del Congreso.

📢 NO al desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.



Desde la CGT exigimos el retiro del artículo 30 del Presupuesto 2026 y llamamos a movilizanos para defender nuestros derechos. 💪#CGTMarcha #ReformaLaboral #MovimientoObreroOrganizado #TrabajadoresUnidos pic.twitter.com/9wQL0ZMg8m — CGT (@cgtoficialok) December 16, 2025

Desde la CGT advierten que estas modificaciones implican "una reducción drástica de la inversión en educación, en abierta contradicción con la legislación vigente" y denuncian que " el desfinanciamiento total de la educación técnico-profesional " impactará severamente en los planes de mejora, equipamiento y formación. Además, alertan sobre "el vaciamiento de la inversión en ciencia y tecnología, afectando directamente la investigación al servicio del desarrollo nacional".

Los directivos de la CGT expresaron que "la educación, la ciencia y la tecnología son pilares fundamentales del país que defendemos. Sin inversión en conocimiento, no hay desarrollo posible ni justicia social". La organización sindical no solo señala las consecuencias económicas y sociales de estas medidas, sino que también subraya el incumplimiento por parte del Estado de su rol constitucional como garante del sistema educativo.

Movilización de la CGT

Ante este escenario, la CGT exige " el inmediato retiro del artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 " y llama a todas las organizaciones sindicales, trabajadoras y trabajadores a movilizarse en defensa de los derechos conquistados. "Es menester que el Estado Nacional cumpla su rol de sostener y financiar la educación. El corrimiento del Estado de esta obligación constitucional sólo puede arrojar como resultado la destrucción del sistema educativo".

La convocatoria a marchar marca un punto álgido en la relación entre los sindicatos y el gobierno de las fuerzas del cielo de Javier Milei que hace sólo pocas horas consiguió las voluntades políticas para la posible aprobación del Presupuesto 2026 que pone en juego el futuro educativo y científico del país.