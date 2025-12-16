Presupuesto exprés, ajuste blindado y un Congreso partido al medio: Diputados lo tratará este miércoles en sesión

En un trámite tan veloz como controvertido, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto "Bertie" Benegas Lynch, dio dictamen favorable al proyecto de Ley de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno. En pocas horas, La Libertad Avanza y sus aliados lograron reunir 28 firmas para el despacho de mayoría y dejaron el camino despejado para intentar aprobarlo en la sesión especial convocada para mañana.

Javier Milei en la presentación del Presupuesto 2025

El oficialismo celebró el avance como un hito de "orden" y "previsibilidad", mientras la oposición denunció un presupuesto de ajuste que consolida recortes en áreas sensibles y vacía de contenido el rol del Congreso. La pulseada dejó en evidencia dos modelos de país irreconciliables. El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, se mostró exultante por el envío del proyecto presidencial. "Estamos contentos de que el presidente haya enviado al Congreso un presupuesto con equilibrio fiscal, algo que debió haber pasado siempre en la historia argentina y no sucedió", afirmó.

Según el diputado cordobés, el texto permite saber "en qué va a gastar el Estado y cómo lo va a gastar" y termina con el llamado "impuesto inflacionario". "Este cambio estructural que nos da el equilibrio fiscal es que se gasta lo que ingresa. No vamos a estar gastando lo que no ingresa. Eso le da previsibilidad a todos los argentinos", insistió Bornoroni, quien también aseguró que el Presupuesto "ordena la vida de todos los argentinos, de los empresarios, de las pymes y de los trabajadores". Para el oficialismo, aprobar la ley es una señal hacia el exterior: "Le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio".

Sin embargo, detrás del discurso de la prolijidad fiscal, el Gobierno introdujo una corrección de último momento que encendió alarmas. El proyecto original incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, dos normas que habían sido votadas e insistidas por más de dos tercios del Congreso tras el veto de Javier Milei. La marcha atrás parcial no disipó las críticas: para la oposición, el mensaje sigue siendo el mismo. Desde Unión por la Patria, Germán Martínez confirmó la presentación de un dictamen propio y cuestionó duramente el rumbo oficial. "Queremos posicionarnos claramente en contra del artículo 30 que plantea, entre otras cosas, la derogación del artículo 9 de la ley de financiamiento educativo", advirtió, en referencia al compromiso histórico de destinar el 6% del PBI a educación.

🚨ATENCIÓN: EL GOBIERNO QUIERE DEROGAR LA LEY DE EMERENCIA EN DISCAPACIDAD Y LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO



El gobierno acaba de mandar un nuevo dictamen de Presupuesto de 2026 que entre otras cosas plantea la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley... pic.twitter.com/G2jbzVn1ub — Itai Hagman (@ItaiHagman) December 16, 2025

El proyecto opositor restituye los fondos para universidades nacionales, eleva el presupuesto universitario a 7,3 billones de pesos -frente a los 4,8 billones previstos por el Gobierno-, actualiza becas Progresar, garantiza paritarias docentes y no docentes y recupera partidas para ciencia, tecnología, discapacidad, pediatría y el Hospital Garrahan. También contempla jubilaciones, asignaciones familiares, el Fondo de Incentivo Docente y una distribución más equitativa de los ATN. "Hay que terminar con esta discrecionalidad y este escándalo", reclamó Martínez.

La crítica más dura llegó de la mano de Itai Hagman, quien calificó la ley de Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Monetaria como "una ley fiscal ridícula". Para el diputado, se trata de una norma "absolutamente rígida, totalmente procíclica", que obliga a ajustar en plena crisis y "solo beneficia a los que vienen a timbear a la Argentina". "El único gasto que está garantizando es el pago a los acreedores", denunció, y advirtió que ni jubilaciones ni universidades tienen resguardo real.

Mientras Diputados avanza a toda máquina, el Senado se prepara para una nueva ofensiva. El próximo viernes 26 de diciembre buscará sesionar para tratar la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares, dos proyectos sensibles enviados por el Ejecutivo. La reunión de Labor Parlamentaria fue encabezada por Victoria Villarruel y el cronograma quedó en manos de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, que apuesta a dictaminar en tiempo récord.

El presupuesto será tratado este miércoles en Diputados

Con comisiones conformadas a medida, mayoría asegurada y 10 de los 15 expositores propuestos por el oficialismo, el Gobierno vuelve a apostar a la velocidad como estrategia política. Presupuesto, reforma laboral y glaciares: el ajuste avanza en bloque, mientras la oposición denuncia que, detrás del equilibrio fiscal, se consolida un modelo que achica derechos, debilita al Estado y deja cada vez menos margen para discutir alternativas.