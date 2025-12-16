"Margelita" es real: el momento que confirmó el vínculo entre Ángela Torres y Marcos Giles

Lo que durante los últimos meses fue un rumor sostenido por guiños y complicidades finalmente se hizo realidad: Ángela Torres y Marcos Giles confirmaron su romance en Nadie Dice Nada, el programa de Luzu TV, con un beso que sorprendió a todos y se volvió viral en cuestión de minutos.

Si bien ambos se mostraron juntos en distintos eventos, nunca habían oficializado la relación. Por el contrario, jugaron durante semanas con la especulación y el "tiroteo" en vivo. Incluso, cuando la cantante ganó el Martín Fierro del Streaming como revelación del año, el público pidió un beso. En ese momento, Nicolás Occhiato cortó la situación con humor: "Los mato", ante la posibilidad de que la escena ocurriera en el canal de Olga, organizador de los premios.

Davo Xeneize consiguió lo que todos querían ver de Marcos Giles y Ángela Torres

Todo eso quedó atrás este martes, cuando Davo Xeneize —invitado del día y seguidor confeso del ship— propuso una boda ficticia entre Ángela y Teo D'Elia. Sin embargo, al llegar el momento clave de la ceremonia, Marcos Giles irrumpió de manera inesperada. Con palabras cargadas de emoción, mucho más reales de lo que parecían, interrumpió la "boda" y selló la escena con un beso apasionado que desató la euforia en el estudio y en las redes sociales .

El clip protagonizado por Marcos y Angelita se viralizó rápidamente y los fanáticos celebraron que "Margelita" es real.

Como si fuera poco, apenas terminó el beso, el programa se despidió. Un cierre perfecto, casi cinematográfico. Minutos después, Ángela Torres sumó su cuota de humor al compartir una historia en Instagram desde una camioneta: "Ahora a fingir demencia y seguir grabando el clip de Vértigo, camino al ensayo del Coliseo del viernes. Ya no entiendo nada".