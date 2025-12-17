Acefalía, escándalos y denuncias cruzadas: San Lorenzo, al borde del colapso institucional con un Moretti atrincherado al cargo

La crisis institucional en San Lorenzo alcanzó este martes un punto límite con una reunión de Comisión Directiva atravesada por renuncias, denuncias judiciales, episodios insólitos y un clima de tensión que terminó de exponer el desgobierno del club. En el epicentro del conflicto volvió a quedar el presidente Marcelo Moretti, quien abandonó el cónclave en el Estadio Pedro Bidegain, regresó minutos después y ratificó que no renunciará, aun cuando la propia institución comunicó formalmente el estado de acefalía. El encuentro, realizado en el estadio Pedro Bidegain, tuvo un momento tan desconcertante como reveladores del desorden interno.

COMUNICADO OFICIAL



San Lorenzo comunica que su Comisión Directiva ha ingresado en estado de acefalía, ante la renuncia de la mayoría de sus miembros y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.



Los dirigentes Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Leandro... pic.twitter.com/dMOHMVcnHn — San Lorenzo (@SanLorenzo) December 17, 2025

Moretti se retiró del recinto por una puerta alternativa sin dejar definiciones sobre el futuro del club, mientras un sector de la dirigencia impulsaba la acefalía. La reunión continuó bajo la conducción de Julio Lopardo y, tras unos veinte minutos, el presidente regresó para encabezar el cierre. Allí fue categórico: "No voy a renunciar. Estamos analizando para que San Lorenzo pueda tener la política y la continuidad que debe tener. La acefalía no es lo recomendable en estos casos".

Lejos de traer calma, sus palabras profundizaron la fractura. "Hay que ser muy cautos y estar tranquilos. Acordar con ciertos sectores de la oposición, también con el oficialismo. Entender que la situación es delicada", añadió, en una jornada que terminó confirmando todo lo contrario: un club paralizado, sin conducción clara y con su máxima autoridad cuestionada por amplios sectores.

Como si el caos dirigencial no alcanzara, otro episodio escandaloso marcó la noche. Un hincha denunció haber sido embestido por una camioneta que trasladaba al propio Moretti durante la reunión. En declaraciones televisivas, el simpatizante relató: "Seguí la camioneta 200 metros aproximadamente y cuando llego me paro en la puerta del acompañante. Él estaba sentado en ese lado y manejaba otra persona. Lo empecé a putear, le golpeé la ventana. Hace marcha atrás para irse porque estaba parado en el semáforo, dobla a la derecha, me lleva puesta la bicicleta, la rueda de adelante, y me pisa el pie izquierdo".

Marcelo Moretti

Si bien luego se informó que el joven no sufrió consecuencias físicas, el hecho sumó un nuevo foco de tensión a una jornada ya desbordada. Horas después, el club confirmó oficialmente lo que en los pasillos ya era un hecho consumado: la renuncia de catorce miembros de la Comisión Directiva y la consecuente acefalía: "San Lorenzo comunica que su Comisión Directiva ha ingresado en estado de acefalía, ante la renuncia de la mayoría de sus miembros y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social".

Entre los dirigentes que ratificaron su salida figuran Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Leandro Goroyesky, Carina Farías, Mateo Sagardoy, Uriel Barros, María Soledad Boufflet, Pablo García Lago, Javier Allievi, Marcelo Culotta, Belén Lugones, Leonardo Virardi y Agustina Nordenstrom, además del vocal suplente Mariano Marino. Según el comunicado, la decisión final quedará en manos de la Asamblea, que deberá definir si se avanza con un gobierno de transición o con un llamado a elecciones.

En ese sentido, se encomendó a la Presidencia de la Asamblea de Representantes la convocatoria urgente a una reunión extraordinaria para designar una Comisión Transitoria y encauzar el funcionamiento del club. Moretti, sin embargo, se niega a aceptar ese desenlace. En diálogo con TN, anunció que impugnará el acta que decretó la acefalía. "Nosotros vamos a impugnar el acta que supuestamente decretó la acefalía porque tiene un montón de vicios", dijo.

Los hinchas de San Lorenzo fueron a protestar a la sede de Avenida La Plata por la vuelta de Marcelo Moretti como presidente.

Y agregó: "Hay cuestiones que, lamentablemente, se siguen haciendo mal en el club. La acefalía no está bien decretada. En el acta, que no la terminé de ver, porque no la firmé. No fui quien comandó la Comisión Directiva porque no me dejaron". El presidente también apeló a un discurso de victimización política: "Le pido disculpas a la gente de San Lorenzo por los momentos que se están pasando. Uno trata de hacer lo mejor. Claramente me quieren hacer un golpe de Estado desde el año pasado para tomar el poder de San Lorenzo. Hay muchos sectores de la política del club". La frase, lejos de suturar heridas, evidenció el nivel de confrontación interna que atraviesa al Ciclón.

La figura de Moretti ya venía fuertemente desgastada. El propio dirigente reconoció que la cámara oculta en la que se lo ve guardándose un fajo de dólares "dañó su imagen" y "construyó un relato", aunque insistió en su inocencia. "No tengo ninguna duda que soy completamente inocente. La gente después va a escuchar el verdadero relato, que es lo que pasó. Lo dejo para que mis abogados y la Justicia dictaminen", sostuvo. En paralelo, la crisis institucional se entrelaza con la judicial. Durante la jornada, varios dirigentes debieron presentarse ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 35 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Celsa Ramírez.

Marcelo Moretti

Nueve directivos, entre ellos Moretti, fueron citados por presuntas irregularidades, como la falta de convocatoria a reuniones de Comisión Directiva y una administración con "falta de transparencia contable". El día cerró con un mensaje de los asambleístas: "De sus decisiones dependen deportistas, trabajadores, familias, socios y millones de hinchas, que esperan un gesto de grandeza, responsabilidad y compromiso que devuelva la institucionalidad, la tranquilidad y la normalidad operativa que el club necesita".