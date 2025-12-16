"Viajes Reales": cuando la experiencia personal se transforma en ficción

Viajes Reales es una propuesta que parte de una premisa tan simple como importante: historias inspiradas en viajes reales, con vivencias auténticas que funcionan como disparador narrativo, la serie se centra en el costado humano de la persona que viaja y en conjunto de quien lleva, en lo que sucede puertas adentro, cuando el desplazamiento físico se convierte también en un recorrido emocional con una propuesta de ficción muy original.

Boy Olmi es una de las figuras destacadas del proyecto y aporta su impronta a un relato donde la actuación se apoya más en la sensibilidad que en el destino del viaje. Su interpretación acompaña el tono intimista de la historia, con personajes atravesados por encuentros, recuerdos y decisiones que sólo pueden emerger lejos de lo cotidiano, dejando al espectador con la sensación de que cualquiera de estas 7 historias podría ser la tuya.

El elenco, integrado por destacadas figuras, incluye a Leonora Balcarce, Esteban Menis, Lula Mangone, Toto Rovito, Eugenia Guerty, Gabo Correa, Matías Milanese, Maite Aguilar, Lautaro Bakir y Facundo Díaz. La propuesta se completa con guiones de Facundo Díaz, Ignacio Rogers y Carolina Santos, bajo la dirección de Antonella Marini y Diego Juan.

La mini serie consta de 7 capítulos y está desarrollada por Blender en colaboración con DiDi; se encuentra de forma gratuita en Youtube en el canal de Blender. Con una mirada reflexiva y cercana, Viajes Reales se posiciona como una propuesta tecnológica que invita a pensar el viaje no solo como destino, sino como experiencia transformadora, donde lo vivido deja huella y se convierte en historia.