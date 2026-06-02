Caputo reapareció con revelaciones estrambóticas: entre dólares por las orejas, extraterrestres y el "infierno kirchnerista"

El ministro de Economía, Luis "Optimismo Inquebrantable" Caputo, regaló una nueva cátedra de realismo mágico económico. En un evento organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña, el funcionario desplegó su arsenal de frases dignas de un stand-up, dejando en claro que, si algo no falta en su gestión, es imaginación.

Con la seguridad de un vidente que ya vio el final de la película, Caputo sentenció: " Kicillof nunca va a ser presidente de la Argentina pase lo que pase ". Y por si alguien dudaba de su capacidad para prever el futuro, agregó con tono apocalíptico: "Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a u$s400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina. ¿Está claro?", dijo y habló del kirchnerismo como "el infierno" al que la gente no quiere volver.

Axel Kicillof se mostró en la vereda de enfrente del gobierno nacional de La Libertad Avanza y Javier Milei

Pero Caputo no se quedó ahí. En un alarde de creatividad literaria, comparó al kirchnerismo con El Eternauta, esa obra maestra de la ciencia ficción argentina escrita por Héctor Germán Oesterheld. "Vieron El Eternauta, donde se hizo famosa la frase esa de 'lo viejo funciona'. Bueno, la mayoría de la gente en Argentina tiene claro que lo viejo no funciona", afirmó.

En otro momento estelar de su presentación, Caputo decidió abordar la cuestión de las reservas del Banco Central: "Hay dólares para todos los que quieran importar, para las empresas que quieran repatriar dividendos y para los argentinos que quieran ahorrar en dólares, por la cantidad que quieran", aseguró.

Luis Caputo en el Latam Economic Forum

Y como si eso fuera poco, remató con una frase digna de un meme: " Nos van a salir los dólares por las orejas porque esto se va a extender a otros rubros ". Al parecer, mientras muchos argentinos buscan desesperadamente estirar sus salarios hasta fin de mes, Caputo ya está pensando en qué hacer con todo el dinero que sobrará.

El ministro también se mostró eufórico con las proyecciones del Banco Central: "Así todo, todavía sobran tantos dólares que el Central viene comprando a razón de 100 millones por día desde que empezó el año".

Es que, según sus cálculos —que parecen sacados de una novela de ciencia ficción—, el BCRA podría alcanzar reservas por u$s24.000 millones para 2026: "En un escenario muy optimista, pensábamos que con la cosa yendo muy bien el Central podía comprar u$s7.000 millones. Pero si podemos seguir con el ritmo actual, podríamos llegar a comprar u$s24.000 millones. No es lo que esperamos, probablemente podamos estar entre u$s17.000 y u$s24.000 millones", aseguró "Toto".

Pero si algo no podía faltar en este show económico era una referencia a las bombas atómicas: "La bomba atómica que heredamos ya se desactivó. Hoy no hay riesgo de bomba ", aseguró Caputo con tono triunfal refiriéndose al kirchnerismo.

Presentación completa del Ministro de Economía, @LuisCaputoAr, en el CAMBRAS Business Day 2026 "Hacia la nueva dinámica de negocios". pic.twitter.com/02uX2GwVPM — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) June 2, 2026

Y como si eso fuera poco, volvió a insistir en su ya famosa predicción sobre los "mejores 18 meses" que están por venir: "Empezamos a ver indicadores de que la situación comenzaba a mejorar. Cuando lo decíamos hace un tiempo no era tan obvio y hubo algunas críticas, pero hoy está claro que la recaudación empieza a recuperar, la inflación sigue a la baja, los salarios se recuperaron lentamente y con la ley de modernización esperamos mayor formalización y aumento de empleo".

Incluso pareció encontrar algo positivo en la crisis económica que afecta a millones de argentinos: "Hay muchas industrias en la que hay precios más razonables, como por ejemplo textil o calzado", dos industrias que todos los días son noticia por la baja de consumo y producción.