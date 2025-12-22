Silencio y horror en Villa Mercedes: una madre solidaria y su hija, víctimas de un crimen que pudo haberse evitado

La ciudad de Villa Mercedes quedó paralizada por el horror. En una vivienda humilde del barrio San José, rodeada de terrenos baldíos y a metros del río Quinto, fueron hallados sin vida los cuerpos de Vanesa Zanni y de su hija Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni, conocida por todos como "Tati". Ambas presentaban múltiples heridas de arma blanca y, según las primeras pericias, llevaban varios días fallecidas cuando fueron encontradas. El macabro descubrimiento ocurrió el sábado por la mañana, luego de que una vecina llamara al 911 al notar la ausencia total de movimientos en la casa. Al ingresar, la Policía se topó con una escena devastadora.

La pareja detenida por el doble crimen

Zanni, reconocida en la comunidad por su compromiso social y su participación en el programa Familia Solidaria, había dedicado su vida a dar refugio a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Su hija, de apenas 13 años, cursaba estudios en la Escuela Técnica N°19, que este fin de semana quedó sumida en el duelo. La investigación dio un giro decisivo en la madrugada del domingo con la detención de los principales sospechosos: Dayana Macarena Peralta, de 21 años, y su pareja Axel Emiliano Crisito, de 25. Ambos fueron interceptados por la Policía de La Pampa sobre la ruta nacional 188, entre Quetrequén y Maisonnave.

En ese momento, intentaban escapar tras varios días prófugos. La captura fue posible gracias a un operativo cerrojo coordinado entre las fuerzas de San Luis, Mendoza, Córdoba y La Pampa. Los detenidos, que se encontraban indocumentados y presentan retraso madurativo, serán trasladados a Villa Mercedes para quedar a disposición de la fiscal Gisela Milstein, quien mantiene la causa bajo estricto secreto de sumario. Pero el dato que terminó de sacudir a la opinión pública apareció con el correr de las horas: una de las detenidas, Dayana Peralta, había sido reportada como desaparecida apenas días antes del crimen.

El 10 de diciembre, su padrastro había radicado una denuncia en la comisaría 9ª de Villa Mercedes. La alerta se activó en toda la provincia, pero 24 horas después la joven fue encontrada "sana y salva" y la búsqueda quedó oficialmente "sin efecto". Hoy, ese antecedente adquiere un peso oscuro y perturbador. Las víctimas habían dado hospedaje ocasional a la joven y a su pareja. Lo que comenzó como un gesto solidario terminó, según sospecha la Justicia, en una tragedia brutal.

Las víctimas fueron identificadas como Vanesa Zanni y su hija Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni.

De hecho, fuentes policiales señalaron que "fue fundamental establecer una línea de búsqueda, en virtud de que las personas actualmente detenidas contaban con varios días de anticipación para una posible salida de la provincia", señalaron fuentes policiales. Mientras la investigación intenta reconstruir las horas previas al crimen y establecer el móvil, la comunidad educativa, el Ministerio de Educación de San Luis y los vecinos del barrio San José expresan un dolor profundo y una pregunta que se repite en cada esquina: cómo una mujer dedicada a la solidaridad social y una adolescente llena de futuro terminaron envueltas en una violencia tan extrema.