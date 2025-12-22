Cristina Fernández de Kirchner continuará internada: esto dice el último parte de salud del Otamendi

La salud de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantiene en vilo a la sociedad argentina. Internada desde el pasado sábado en el Sanatorio Otamendi, el equipo médico informó en un nuevo parte que la líder política evoluciona "sin complicaciones". Sin embargo, la situación sigue siendo delicada, y la incertidumbre sobre su alta médica preocupa a todos.

El parte médico difundido este mediodía detalla que Cristina continúa recuperándose de un cuadro de "apendicitis aguda con peritonitis localizada ". Según los especialistas, "la paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento".

Cristina Fernández de Kirchner

Pese a esta evolución favorable, los médicos decidieron mantenerla internada hasta completar el tratamiento necesario: "Se mantiene el criterio de internación hasta terminar el tratamiento pertinente", concluye el documento oficial del Otamendi.

Mientras tanto, la expresidenta permanece en una habitación individual donde ha recibido visitas de sus familiares más cercanos y colaboradores. Entre ellos, su hijo y diputado Máximo Kirchner fue una de las presencias destacadas, además de la diputada Mayra Mendoza y el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Horacio Pietragalla. Estas visitas se realizaron bajo estricta supervisión del tribunal que controla su situación judicial.

El último parte médico del Sanatorio Otamendi

En las afueras del sanatorio, decenas de militantes y simpatizantes peronistas mantienen una vigilia constante desde que se conoció la noticia de su operación. Pancartas con mensajes como "Nunca caminarás sola" y "Fuerza Cristina" se despliegan en las inmediaciones del nosocomio, mientras algunas canciones cantadas a viva voz por quienes aman a la ex presidenta resuenan día y noche. La frase de Máximo en redes sociales, "Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre", fue un claro agradecimiento hacia quienes están ahí firmes acompañando a la expresidenta en este difícil momento.

La militancia llegó al Otamendi a cuidar de Cristina Fernández de Kirchner

La seguridad en torno al sanatorio ha sido reforzada con una consigna de la Policía Federal y dos camionetas que custodian el ingreso, además del operativo desplegado por la Policía de la Ciudad en los alrededores.

La situación sigue siendo sensible, y aunque el parte médico transmite cierta tranquilidad, la militancia no baja la guardia. Por ahora, Cristina Fernández de Kirchner deberá continuar su recuperación bajo el cuidado estricto del equipo médico del Otamendi. La vigilia continúa, con la esperanza intacta de una pronta recuperación.