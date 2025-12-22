La verdad de Milei no se sostuvo ni por 24 horas: las pruebas que confirman su relación confidencial con Davis

Sacudón en Casa Rosada tras revelarse un acuerdo confidencial entre Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis, impulsor de la ya llena de polémicas token $Libra. Pese a que el presidente de las fuerzas del cielo negó cualquier vínculo en una entrevista con Luis Majul, una investigación llevada a cabo por el periodista Mariano Vidal, publicada por el diario Clarín, pone en jaque -nuevamente- las palabras presidenciales.

Ahora, destaparon una trama que compromete directamente al presidente. Según el informe, Davis viajó a Buenos Aires el 30 de enero de 2025, tras una llamada de urgencia de Milei. Durante una reunión de apenas veinte minutos en la Casa Rosada, ambos firmaron un documento confidencial que designaba a Davis como asesor ad honorem del gobierno argentino en temas de blockchain e inteligencia artificial.

Javier Milei y Hayden Davis en una nueva foto filtrada

Este acuerdo, redactado en español a pesar de que Davis no domina el idioma, incluía cláusulas estrictas de confidencialidad y detallaba compromisos en automatización, digitalización de documentos públicos y desarrollo de ecosistemas innovadores.

Lo más alarmante es que este pacto se selló apenas dos semanas antes del lanzamiento oficial de $LIBRA, el 14 de febrero, un proyecto que inicialmente generó una millonaria capitalización en minutos gracias a la promoción personal de Milei en sus redes sociales personales. Sin embargo, creer o reventar, el token sufrió un desplome estrepitoso dejando a miles de pequeños inversores con pérdidas económicas significativas.

En su entrevista con Majul, Milei intentó desmarcarse del escándalo: " No hubo estafa ", aseguró, argumentando que los inversores conocían los riesgos y lo hicieron de manera voluntaria. Sin embargo, las pruebas presentadas por Clarín parecen contradecir su versión: es que no solo existió un vínculo formal entre Davis y el gobierno comandado por Karina Milei y sus secuaces, sino que también se constata una relación previa facilitada por los lobistas Mauricio Novelli y Terrones Godoy, que organizaron eventos como el Tech Forum y encuentros que acercaron al empresario al entorno presidencial.

La paradoja resulta evidente: las declaraciones de Milei negando cualquier relación no resistieron ni 24 horas antes de ser desmentidas por documentos y registros oficiales. Además, informes del Sistema de Información Financiera y Regulación Antilavado (SIFRAI) señalan movimientos financieros sospechosos relacionados con Davis, incluyendo transferencias millonarias a intermediarios y posibles pagos indirectos a funcionarios del gobierno.

Mauricio Novelli y Javier Milei

El caso $LIBRA dejó completamente expuestas las maniobras del presidente Javier Milei que, sólo 24 horas antes había negado rotundamente -y en cadena nacional- su intervención en la criptoestafa más polémica de Latinoamérica.