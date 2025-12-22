¿Mesa afuera o mesa adentro?: cómo estará el clima en Navidad este 2025

Con Navidad cada vez más cerca, una pregunta recorre los grupos de WhatsApp: ¿se podrá festejar al aire libre o será mejor poner la mesa dentro de casa? Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climáticas acompañarán las fiestas, con un marcado clima veraniego y escasas probabilidades de lluvia.

Para la jornada del miércoles 24 de diciembre, Nochebuena llegará con aires calurosos desde temprano: la mínima rondará los 26 grados durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde se espera una máxima cercana a los 33 grados.

El pronóstico indicaría que se podrá festejar Navidad afuera

El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante gran parte del día y la noche, con vientos leves a moderados del noreste. Las probabilidades de precipitaciones serán escasas, por lo que el panorama se perfila estable para quienes planean una cena al aire libre, aunque con una marcada sensación térmica elevada.

El jueves 25 de diciembre, continuará el calor continuará, aunque con registros algo más moderados. La mínima se ubicará en torno a los 21 grados y la máxima alcanzará los 29 . El cielo estará algo a mayormente nublado, pero sin indicios de lluvias significativas.

El clima en Buenos Aires para la semana de Navidad

De esta manera, el clima seguirá siendo favorable para reuniones familiares y encuentros al exterior, especialmente durante las primeras horas de la mañana y hacia la tarde.

En cuanto a la tendencia de los días previos y posteriores, la semana se moverá dentro de parámetros similares. El lunes se espera cielo mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 24 y los 29 grados, mientras que el martes habrá un marcado ascenso térmico con una máxima cercana a los 32 grados y la chance de algunas tormentas aisladas durante la madrugada.

El brindis de Navidad podrá ser al aire libre

Para el viernes 26, en tanto, se anticipa una jornada con nubosidad variable y vientos intensos durante la mañana, que luego irán perdiendo fuerza, con temperaturas que podrían volver a rozar los 32 grados.

Con este escenario, todo indica que las celebraciones de Nochebuena y Navidad transcurrirán bajo un clima estable y caluroso. La recomendación, para quienes opten por festejar al aire libre, es tomar recaudos frente a las altas temperaturas y priorizar la hidratación para atravesar una de las noches más esperadas del año sin sobresaltos meteorológicos.