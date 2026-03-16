Pagano prende fuego todo: pide explicaciones y denuncia a la esposa de Adorni por enriquecimiento ilícito

La diputada Marcela Pagano (Coherencia) disparó una grave denuncia contra Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni. La acusación apunta a un presunto caso de enriquecimiento ilícito que podría complicar aún más la ya polémica figura del funcionario que no parece calmar las aguas ni aunque dé una y otra vez explicaciones sobre sus lujosos viajes con dinero del Estado.

Pagano, usó su férrea oposición al oficialismo y, una vez más no se guardó nada. Desde su cuenta en X, calificó a Adorni de "sinvergüenza" y, en su publicación, no dudó en recordar las críticas del jefe de Gabinete hacia la causa "Hotesur y Los Sauces", que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Marcela Pagano

"Este sinvergüenza (Adorni) es el mismo que se escandalizaba por la causa 'Hotesur y Los Sauces'. (La causa unificada que investiga presuntos actos de lavado de dinero y asociación ilícita que involucran a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y empresarios como Lázaro Báez). Tienen doble vara! son corruptos en ejercicio del poder", sentenció la diputada con tono incendiario.

Cabe recordar que la controversia empezó hace apenas una semana con la filtración de una foto que mostraba a Adorni y a Angeletti en el avión presidencial rumbo a Nueva York. La imagen, que rápidamente se viralizó, dejó evidenciado que el Jefe de Ministros habría usado su poder como funcionario político para favorecer en este caso a su esposa con dinero de todos y todas las argentinas. Es por eso que tal vez Pagano no se quedó en la superficie: fue más allá y presentó una ampliación de la denuncia penal, esta vez dirigida contra Angeletti.

Sr Jefe de Gabinete @madorni ya que tienen pisado el acceso a la información pública y no contestan los pedidos de informes (práctica de PURA CASTA) me podría confirmar por esta vía:

1.- Si el expediente EX-2025-106773495-APN-GRHC7#RTA refiere a la contratación de Aime Ayelen... — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 16, 2026

"Presenté una ampliación de la denuncia penal por enriquecimiento ilícito a la esposa de Manuel Adorni. Para que explique sus gastos mensuales y a su vez que dé detalles de la operatoria comercial de su consultora 'Más Be'. Tiene solo 3 clientes y son contratistas del Estado", afirmó Pagano, dejando entrever que las conexiones entre lo público y lo privado de esta parejita de libertarios podrían no ser meramente circunstanciales.

El documento presentado por Pagano ante la Justicia solicita investigar posibles delitos contra la Administración Pública. Según la denuncia, las irregularidades estarían vinculadas con procesos de "contratación pública" y "concesión de bienes del Estado" llevados a cabo entre 2025 y 2026, bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional.

Manuel Adorni y Betina Angeletti

En particular, el texto detalla:

Procedimientos licitatorios relacionados con servicios de mensajería masiva (SMS, correos electrónicos y comunicaciones automatizadas), impulsados desde la Secretaría de Comunicación y Medios

Supuestos conflictos de interés en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis, gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete

➡️ Marcela Pagano:



"Hay una Firma que es propiedad de la esposa de Adorni. Está compitiendo para quedarse con Tecnópolis. Y el que decide es Manuel Adorni" pic.twitter.com/5lTYGXoah2 — Al Toque (@altoque_ok) March 16, 2026

"De la información pública relevada surgen una serie de circunstancias que, consideradas en su conjunto, podrían indicar la existencia de vínculos societarios, comerciales y personales entre funcionarios públicos y particulares que participaron directa o indirectamente en procesos de contratación y concesión estatal", señala el texto judicial. Así las cosas, Marcela Pagano exige que se determine si éstas relaciones generaron palabras más, palabras menos: un perjuicio al patrimonio público.