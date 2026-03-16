Fingió demencia: Milei atacó a la oposición desde Córdoba y se lavó las manos con la causa $Libra

El presidente Javier Milei volvió a dejar en claro que no se referirá a los escándalos de corrupción que acorralaron a su gestión en los últimos días, luego de que en el marco de su discurso en el inicio de actividades de la Bolsa de Comercio de Córdoba, fingiera demencia y no emitiera palabra ni sobre los avances en la causa $Libra, que lo investiga junto a su hermana Karina Milei, ni de los gastos de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que golpearon con fuerza a la imagen de la gestión libertaria.

En ese sentido, el economista eligió volver a cumplir un papel similar al que tuvo en la apertura de sesiones del Congreso Nacional, cuando repartió insultos y críticas contra la oposición. La intención no es nada inocente, ya que busca volver a poner en el escenario político los enojos con las anteriores gestiones, que lo llevaron a gobernar, y de esa manera correr del horizonte todos los hechos que lo comprometen.

Javier Milei no se refirió a las principales preocupaciones de la gente en relación a su gestión.

"Para nosotros matar está mal. Robar está mal. ¿Qué es, sino, la justicia social? Es como que vengo yo a punta de pistola, les robo a todos ustedes y les reparto a ellos. Claramente, ustedes van a estar enojados y los otros felices. En términos políticos es brillante. En términos morales es siniestro, porque estoy robando y robar está mal", aseguró Milei en, probablemente, la explicación más absurda que dio desde que es presidente.

En la misma tónica y como ya hizo otras veces, redujo el debate más importante del siglo XX a una cuestión de una simple envidia, cuando tildó a "los socialistas" de ser simplemente unos "resentidos" que "prefieren estar mal con tal de verlos a ustedes peor". El análisis no resiste ningún tipo de rigor en relación a los fenómenos políticos que ocurrieron en el mundo durante los últimos 100 años.

Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, en la gira de Milei por Estados Unidos

"Cuando pasa eso, esos tipos son capaces de destruir el sistema", insistió Milei sobre las motivaciones igualitarias del socialismo. La frase tiene un nivel de absurdo importante, al cual el mandatario ya acostumbró tanto a quienes lo admiran como a quienes lo repelen. Es que, en medio de tantos ataques preventivos de la principal potencia mundial, la referencia serviría más para Estados Unidos que para cualquier otro país no alineado con la política de Washington.

Subiendo al ring con el kirchnerismo

Milei está encaminado a un nuevo proceso electoral el año que viene, el cual podría significar su reelección. Aunque tras la victoria del año pasado, las cosas ya no son tan color de rosa. Su imagen y de la su gestión se vieron afectadas por la crisis económica y los escándalos de corrupción que ya son habitué en la política libertaria. Es por eso que, con el fin de intentar medirse con un rival con una imagen negativa que le permita ganar, elige a sus rivales electorales.

Karina y Javier Milei están cada vez más complicados con la causa $Libra.

"Eso es el kirchnerismo", describió, en el marco de sus anteriores declaraciones contra el socialismo. "Están dispuestos a romper todo y hacer cualquier tipo de barbaridad con tal de verlos mal a ustedes porque ellos no están en el poder", le explicó a su público objetivo, hombres y mujeres del mundo de las finanzas en Córdoba.

En ese contextó subió al ring en particular a Máximo Kirchner, el líder de La Cámpora, aunque sin mencionarlo de forma directa. "Una persona muy precaria intelectualmente, pero con cámara, dijo: 'va a las provincias para que las personas le den las gracias'. No se puede ser tan estúpido: voy yo a las provincias a dar las gracias a las personas que nos acompañan", enarboló.

Javier Milei apuntó contra Máximo Kirchner.

"No sólo tenemos que gobernar sino que tenemos que gobernar contra la retórica de esta horda de vagos que lo único que saben hacer es dar buenos argumentos para tocar la sensibilidad de los seres humanos para seguir viviendo como vagos", soltó Milei. "No sé si odian más bañarse o trabajar", añadió, en una demostración precisa de la precariedad de sus argumentos políticos.

A su vez, utilizó la referencia para defender las jornadas represivas que impulsó en las últimas marchas que eligieron desafiarlo. "Creo que más les molesta trabajar, porque cada dos por tres cuando van a hacer líos al Congreso se llevan lindas duchas", ironizó el Presidente, en un elogio directo a la maquinaria represiva que en los últimos años atacó con dureza a jubilados, trabajadores y periodistas.