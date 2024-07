¿Cómo impacta el gobierno de Javier Milei en la salud mental de los argentinos?

Facundo Olivares es consultor psicológico y apareció hace más de tres años en Instagram con su cuenta @terapiaamartillazos en la que reflexiona sobre la salud mental en la vida cotidiana bajando conceptos de la academia al terreno de lo nacional y popular.

En diálogo con BigBang reflexiona cómo afecta la salud mental un Estado ausente, un Estado que está en constante reduccionismo por las políticas económicas que lleva adelante Javier Milei desde que llegó a la presidencia el pasado diciembre de 2023.

Javier Milei

Y, aunque solo hayan pasado siete meses de gestión, la pobreza escaló a un 55,5% según el INDEC, los niveles de indigencia llegaron a un 17,5% y la motosierra de la que tanto se vanagloria Milei dejó sin trabajo a más de 50 mil personas en áreas del Estado.

@terapiaamartillazos fue una "oportuncrisis" para Facundo que contó que post pandemia se quedó desempleado y apostó a no tener un trabajo en relación de dependencia para abocarse a lo que más le apasiona que es la consultoría en salud mental.

Facundo Olivares

Desde esa perspectiva y consultado sobre cómo se puede sobrellevar la angustia que trae aparejada la crisis económica, política y social, consideró: "En primer lugar aceptarla; aceptar que es "normal" sentirse angustiado, triste y con incertidumbre. Aceptar que lo que sucede y lo que nos pasa ante esta situación es natural", dijo y contundente explicó: "Nadie puede manejar ni sobrellevar algo que no acepta o no reconoce".

Pero cómo se acepta algo que es tan difícil de sobrellevar como la pérdida de un trabajo en un mundo regido por el capitalismo más virulento que exige a la población "estar bien" para seguir produciendo. Facundo introdujo un concepto interesantísimo: "Hay algo que yo llamo positivismo tóxico u optimismo ingenuo. Es una lucha contra eso, contra la inmediatez, tener que estar bien todo el tiempo, como si no fuésemos seres humanos. Es difícil pero no imposible", expresó también que aquel "optimismo ingenuo" es "absurdo, injusto e ilógico" y sobre eso puntualizó: "Los conceptos de 'Todo tiene un lado bueno' o 'si sucede, conviene', son culturales y no solo no beneficia, sino que perjudica".

Es por eso que, con respecto a cómo sobrellevar situaciones de angustia, el consultor psicológico recomendó: "Es fundamental la red de contención, los vínculos, juntarse, compartirse, hablar de lo que nos pasa, darnos cuenta de que no estamos solos. No porque alguien nos resuelva algo, nadie nos va a venir a resolver nada, pero sí es fundamental lo vincular, así sea de modo catártico".

Violencia e individualismo en la era libertaria

Sin embargo, uno de los peligros más grandes que trae aparejada la organización social es la batalla cultural libertaria que pretende llevar a la sociedad al individualismo extremo. Las calles de Ciudad Autónoma de Buenos Aires parecen estar plagadas de violencia, oleajes de gente que discute, pelea por su lugar, una selva imparable de acciones individualistas que genera una sensación de peligro y alarma que pone a todos en modo paranoia extrema. Este contexto solo se podría resolver con terapia psicológica -o psiquiátrica- pero ¿cómo se hace para costear económicamente un espacio de terapia cuando no se puede pagar el alquiler o la comida del día?

Imágenes tomadas el 12 de junio durante la discusión sobre la Ley Bases en las inmediaciones del Congreso

Facundo no es ajeno a este contexto y cuenta que además de las problemáticas que trae aparejada la vida misma, se suman otros conflictos que tienen que ver con la realidad del país: "De repente el proceso se aboca a la situación actual con incertidumbre, con desesperanza no saber si mañana no tengo trabajo, aunque tenga trabajo tampoco me alcanza, el ser pobre teniendo trabajo", contó que ha llegado a atender a consultantes de manera gratuita porque no podían pagarla. Sobre esto, manifestó: "Algunas personas que venían con frecuencia semanal en una terapia, tienen que hacerlas quincenalmente; otras directamente no poder costearlo".

Facundo menciona también la crisis que atraviesa el sector de la salud pública: "El acceso a la salud mental es bastante elitista, hay gente que no puede pagarla. Es real también que con los recortes en hospitales, en los servicios gratuitos o en programas de asistencia hay más desamparo todavía".

Y, sobre la efervescencia que se ve reflejada en actitudes virulentas en las calles, explicó: "Es consecuencia de lo que estamos viviendo y de las políticas que se están tomando, de los discursos de odio; la violencia que se valida, se aprueba y se fomenta, legitimada desde la cabeza desde arriba hacia abajo... también está relacionando esto de que cada uno haga lo que quiera y de que 'la gente no se va a morir de hambre, porque algo va a hacer'", expresó citando las palabras de Javier Milei. "Es consecuencia de eso y por algún lado tiene que salir, las situaciones de intolerancia, incertidumbre, de ansiedad", mencionó.

¿Pero qué consecuencias reales tiene un Estado ausente en la vida de los argentinos? "Ya está teniendo consecuencias", analizó el profesional de la salud mental y agregó: "Toda esta situación que estamos viviendo hoy genera trastornos de ansiedad, depresión, adicciones, suicidio en los casos más extremos".

En el gobierno de Milei estallaron las manifestaciones en las calles; imágenes de la última marcha en defensa a la educación pública

En esa misma línea también reflexionó: "La falta de asistencia, la falta de ayuda, el no acceso a cosas necesarias todo trae consecuencias en la salud mental. A veces soy cuestionado porque hablo de política en mi página; pero todo es política; nacemos y tenemos un nombre que está registrado en un documento por una medida política entonces la política también afecta la salud mental", argumentó.

Ahora bien, cómo nos "despegamos" de la realidad solo por un momento con el exceso de información que llega a través de las millones de pantallas a las que los ciudadanos son expuestos día tras día. Las malas noticias son el común denominador entre quienes además deben sostener relaciones de pareja, amistad y trabajo.

¿Cómo "escapar" de los malos augurios constantes? Facundo Olivares respondió: "Es un momento para refugiarse y quedarse con seres queridos, en la pareja o la familia, ir en contra de lo que quieren digamos que bueno que es desunirnos; es un momento de intentar no anticiparse a cosas que todavía no pasaron, de ir un día a la vez. No perder el ocio, la recreación, fingir demencia entre comillas un ratito para después volver a la realidad. Pero no evadirse a veces es peor", dijo entre risas.

"Terapia Martillazos"

Además de ser una página en Instagram, "Terapia a Martillazos" es el primer libro de Facundo Olivares. El prólogo escrito por Cintia Scacciaferro, lo describe a la perfección: "Es navegar con la intuición como brújula pero, al mismo tiempo, es tener la valentía para soltar los remos y encontrar en el medio de la noche el faro de lo verdadero, del amor, de la amistad, de lo genuino".

"Terapia a martillazos"

💣Bombita. El lunes 22 de Julio, "Terapia a Martillazos" será presentado en Dain Usina Cultural, Nicaragua 4899, CABA, a las 18 horas.