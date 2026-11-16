Una semana después de la misa de León XIV frente al Monumento a los Españoles, una voz de peso dentro de la Iglesia puso en palabras lo que miles de fieles venían reclamando. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, cuestionó sin pelin en la lengua la carpa VIP que se montó para funcionarios, dirigentes y famosos; y no se quedó ahí: les pidió a los políticos que bajen a la calle y recuperen el contacto con la vida real de la gente.

Lo dijo el domingo en On The Record, el programa de Iván Schargrodsky en Cenital. El arzobispo, que acompañó al Papa en su recorrido por la Argentina, eligió hablar claro sobre una polémica que la Iglesia no buscó: según el presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, la carpa no formaba parte de lo que había organizado la Iglesia y los tomó "de sorpresa".

Así era la carpa VIP para ver al Papa León XIV

La definición de García Cuerva fue tajante: " No puedo estar de acuerdo con una carpa VIP, fue un error grave ", dijo y la calificó como "una equivocación". La estructura tenía capacidad para 250 personas, aire acondicionado, baños y catering; su montaje formó parte del contrato de producción integral de la misa que la Jefatura de Gabinete le adjudicó a DF Entertainment por $8.690 millones.

Aun así, el arzobispo no quiso que la polémica eclipsara la visita del Papa. Consideró que los responsables asumieron el error y pidieron disculpas: "Si los responsables pidieron disculpas, ya está", expresó y explicó por qué prefiere no seguir: "Dedicarle demasiado más es, de alguna manera, querer empañar un evento y correr la brújula hacia otro lado".

"NO PUEDO ESTAR DE ACUERDO CON UNA CARPA VIP, FUE UN ERROR GRAVE. PERO NO LE QUIERO DAR MAYOR RELEVANCIA PORQUE FUE ALGO TAN BUENO LO QUE VIVIMOS QUE SI LOS RESPONSABLES PIDIERON DISCULPAS, YA ESTÁ" Jorge García Cuerva junto a @ischargro reflexiona sobre la relevancia de las carpas VIP durante la misa del Papa León XIV. Jorge Garcia Cuerva en #OnTheRecord — Cenital (@cenitalcom) November 15, 2026

El momento más fuerte de la entrevista llegó cuando habló de la clase dirigente. García Cuerva les pidió a políticos, referentes sociales y empresarios que reconozcan el esfuerzo de quienes madrugan, viajan horas en colectivo y pelean el día a día. Y les hizo una pregunta incómoda: "¿Cuánto hace que alguno de ellos no tiene una SUBE para subirse a un colectivo y saber cuánto valen las cosas, o ir a un supermercado, o caminar por la calle y escuchar?".

Para el arzobispo, esa desconexión es el verdadero problema: "El termómetro social no podemos perderlo". Y aclaró que no es una cuestión ideológica: " Ser popular es estar cerca de la vida de la gente, no es cuestión de izquierdas o derechas ".

La carpa VIP que indignó a los fieles

Sobre Javier Milei, García Cuerva describió una relación cordial y respetuosa, pese a las diferencias. Distinto es el trato que, según contó, recibe de algunas segundas líneas del oficialismo, a las que les atribuyó un tono agresivo y descalificador. Su respuesta a esos ataques fue una definición en sí misma: "Yo ese juego no lo juego".

Sin nombrar al Presidente, Jorge García Cuerva advirtió sobre el avance de discursos marcados por la violencia, la agresividad y la intolerancia, y rescató el mensaje de paz de León XIV. En un mundo atravesado por guerras e individualismo, dijo, hablar de fraternidad hoy resulta "contracultural".