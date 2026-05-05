Marcela Pagano apuntó contra Manuel Adorni y denunció: "Es el cajero de Karina y de Javier Milei"

La crisis política y judicial que rodea a Manuel Adorni sumó este martes un capítulo explosivo. La diputada nacional Marcela Pagano lanzó durísimas acusaciones públicas contra el funcionario y aseguró que el actual jefe de Gabinete era quien "recolectaba" dinero para el círculo íntimo del poder libertario. En una entrevista con C5N, la legisladora no solo vinculó directamente a Adorni con presuntos pedidos de dinero a empresarios, sino que además afirmó haber declarado esos hechos ante la Justicia."Hay más cosas que van a salir. No les cierra el blanco, no les cierra el efectivo, o sea, el negro", disparó Pagano.

Pero el tramo más impactante de sus declaraciones llegó segundos después, cuando involucró directamente al propio presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "Y voy a decir algo que repetí frente a un fiscal y ante un juez: Adorni es el cajero de Karina Milei y de Javier Milei. Le guste a quien le guste", lanzó. Las palabras de la diputada se producen en medio del avance de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario, centrada especialmente en las millonarias refacciones realizadas en su casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La tensión escaló aún más después de que Pagano formalizara ante la Justicia un pedido de detención contra Adorni por supuesto entorpecimiento de la investigación. Según la presentación judicial, existiría un "riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente". La legisladora sostiene que el jefe de Gabinete habría intentado influir sobre Matías Tabar, el contratista que declaró ante la Justicia haber recibido 245 mil dólares en efectivo para realizar remodelaciones en la propiedad del funcionario. De acuerdo con la denuncia, Adorni habría contactado al empresario antes de su testimonial.

El oficialismo monta un blindaje político para sostener a Adorni en Diputados

Lo hizo, siempre de acuerdo con la presentación, para ofrecerle "ayuda" y poner a disposición a "su equipo". En paralelo, Pagano sostuvo públicamente que el esquema investigado sería mucho más amplio que una simple inconsistencia patrimonial. "¿Se llevaba su parte? No hay dudas que se llevaba su parte", afirmó sobre Adorni.

La diputada incluso describió un supuesto mecanismo de recaudación ilegal dentro del oficialismo. "Yo di precisiones dónde se reunían, a quién le cobraban, cómo le cobraban y para qué le cobraban", aseguró. Y agregó: "Incluso, cobraban la intermediación, el propio Adorni, con su ladero Javier Lanari, que también tendrá que dar explicaciones, las intermediaciones entre empresarios y algunos ministros de primera línea".

Pagano insistió además en que distintas fuentes empresariales le confirmaron maniobras similares. "Varios vinieron a mí, incluso empresarios de primera línea, de los 5 más importantes de la Argentina, que me dijeron que le pidieron plata para juntarse con el presidente Milei", sostuvo. Consultada sobre quién habría realizado esos pedidos, respondió sin vueltas: "¿Y quién le pidió esa plata? Adorni era uno de los que pedía plata, claro, uno de los que recolectaba".

Las declaraciones impactaron de lleno en la Casa Rosada porque la diputada no solo apuntó sobre posibles pagos irregulares, sino también sobre el nivel de vida del funcionario y sus gastos personales. "¿O ustedes de verdad creen que hoy le quería corregir a una colega, pero no de mala fe, sino, al contrario, haciéndole un aporte? Porque ponen... ¿cómo con un sueldo de 3.000.000 logró esos gastos? No, señores", ironizó.

Manuel Adorni y algunos de los funcionarios que lo apoyan

Pagano recordó incluso una vieja entrevista televisiva donde el propio Adorni hablaba de sus ingresos. "Él, que en el año 2024, si no recuerdo, ya había dejado la vocería en ese entonces y ya era secretario de medios, le dice a Mirtha Legrand en un programa de televisión ofuscado, que tenían el sueldo congelado, por eso daban el ejemplo, y que ganaba en mano 1.700.000 pesos", afirmó.

A partir de allí, la diputada comenzó a enumerar los gastos que -según su mirada- resultarían incompatibles con los ingresos declarados por el funcionario. "Cuando construyen esa casa, no fue una reconstrucción parcial, casi que la hace a cero, era un chalecito viejo y montaron una casa nueva moderna", sostuvo. Y agregó otro dato que generó fuerte repercusión: "Cuando construyen esa casa, a la par alquilaba otra en el mismo barrio. Por 13.000 dólares más expensas. A las expensas de 700.000 base".

Entonces, lanzó una pregunta que resumió el eje de sus sospechas: "Yo digo, con 1.700.000 en mano y conviviendo con una monotributista de la categoría más baja, ¿cómo hace para explicar el blanco? Ni que hablar el negro, ¿no?". Las declaraciones de Pagano aparecen mientras la Justicia continúa recolectando pruebas en la causa. Matías Tabar, el contratista y socio del grupo Alta Arquitectura, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita haber recibido pagos en efectivo para realizar pisos, paredes, quincho, pileta y una cascada en el jardín de la propiedad de Adorni.

El pedido de Marcela Pagano

Además, entregó documentación, contratos y su teléfono celular para que se periten las conversaciones mantenidas con el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti. Este miércoles también deberá declarar Leandro Miano, vinculado a otra de las operaciones inmobiliarias investigadas alrededor del jefe de Gabinete. "Entonces, digo, nos están tomando de tontos", sentenció Pagano.