Thelma Fardin celebró la condena efectiva para Juan Darthés en Brasil: "Ganamos otra vez"

El 8 de noviembre de 2018, Thelma Fardin tomó una decisión que cambiaría su vida, la de su familia pero también la de miles de millones de mujeres a lo largo y a lo ancho de Argentina. Rompió el silencio y alzó su voz con valentía para denunciar públicamente la violación que sufrió a los 16 años por parte de Juan Darthés, en el marco de una gira teatral en Nicaragua.

Hoy, tras ocho años de un proceso judicial que se llevó más allá de las fronteras nacionales y enfrentó innumerables obstáculos -desde el juzgamiento social de los medios de comunicación hasta el descreimiento machista de la denunciante- la justicia brasileña confirmó la condena contra su agresor: seis años y medio de prisión efectiva . Así las cosas, este fallo marca un hito en la lucha por los derechos de las mujeres, adolescentes e infancias frente a la violencia sexual.

Thelma Fardin y Griselda Siciliani al momento de la denuncia pública con Actrices Argentinas

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil rechazó los últimos recursos de apelación presentados por la defensa de Darthés, quien usó todas las herramientas legales y económicas a su alcance para dilatar el proceso.

Sin embargo, la verdad prevaleció por lo que la condena, que ahora quedó firme, representa un triunfo personal para Thelma pero también marca un precedente jurídico internacional que refuerza la importancia de una justicia con perspectiva de género, algo que en Argentina va en contramano: desde la llegada de Mariano Cúneo Libarona al Ministerio de Justicia -ahora manejado por Juan Bautista Mahiques- se propone ahondar las penas para las "denuncias falsas", un recurso que hace que las voces de mujeres abusadas y agredidas sexualmente, callen ante el temor de ser víctimas de procesos judiciales en manos de figuras ligadas al poder real.

A través de un video en sus redes sociales, Thelma compartió la noticia con sus seguidores y agradeció el apoyo recibido durante estos años: "Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso", expresó con gratitud y fortaleza nombrando a todas y cada una de las personas que la acompañaron desde el primer momento en su denuncia desde su cuerpo legal, amigas y hasta su actual pareja, Nico Riera. En el video se muestra su largo camino recorrido, frases de Darthés en la mesa de Mirtha Legrand y el tratamiento en los medios de comunicación sobre su caso.

Amnistía Internacional también celebró el fallo con un contundente mensaje en sus redes sociales: "La Justicia de Brasil dio un paso clave: rechazó los recursos de Juan Darthés y confirmó la condena por la violencia sexual contra Thelma Fardin. El fallo ratifica que los hechos ya fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia", expresaron y en la misma línea, comunicaron: "Es un avance importante en un proceso histórico y un mensaje claro: la violencia sexual contra niñas y adolescentes debe ser investigada y sancionada . Después de años de lucha, es también una señal sobre la importancia de una justicia que escucha y actúa con perspectiva de género", terminaron.

Este caso expone las múltiples barreras que enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia, desde la revictimización hasta las estrategias dilatorias de los agresores y, en un contexto donde sectores políticos de la ultraderecha intentan avanzar con proyectos como el de "Falsas Denuncias", el triunfo de Thelma es un faro de luz en medio de la oscuridad.

La condena a Juan Darthés (que en los últimos meses se convirtió en pastor evangelista) no solo es una victoria para Thelma Fardín, sino para todas las mujeres y niñas que fueron históricamente silenciadas por el miedo y el sistema judicial patriarcal.