La que faltaba: acusan a Rodolfo Tailhade de espionaje contra Bettina, la esposa de Manuel Adorni

El diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, fue denunciado por presunto espionaje ilegal contra la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Bettina Angeletti. La denuncia, presentada por funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional de Javier Milei, no es más que una escalada para desviar la atención sobre el caso de supuesto enriquecimiento ilícito de quien supo ser el vocero oficial de La Libertad Avanza.

La denuncia fue formulada por Diego Hernán Goldman, Subsecretario Legal del Ministerio de Seguridad Nacional, y Mariana Gabriela Malvina Venesio, Directora General de Asuntos Jurídicos del mismo ministerio. Según el escrito de 10 páginas presentado ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5, las acciones del diputado podrían estar encuadradas en el artículo 43 de la Ley N° 25.520 sobre inteligencia ilegal.

Manuel Adorni y Betina Angeletti

"En los términos del artículo 174 del Código Procesal Penal de la Nación (en adelante 'CPPN'), se efectúa la presente denuncia penal por la posible realización de acciones ilegales de inteligencia, acción típica encuadrable en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley N° 25.520, por parte del diputado nacional Luis Rodolfo Tailhade", detalla el documento al que tuvo acceso Clarín.

Así las cosas, la amenaza de Adorni en el Congreso se volvió efectiva contra Tailhade, porque cabe recordar que durante la última presentación del jefe de Gabinete en el Congreso, el pasado 29 de abril, el diputado peronista acusó a Angeletti por usar la custodia de la Policía Federal para fines personales, como llevar a sus hijos al colegio, salir por las noches a bares de moda como "La Fernetería" e incluso realizarse manicura. Estas declaraciones, realizadas en el recinto legislativo, generaron una inmediata reacción por parte de Adorni.

Tailhade le pregunta a Adorni por qué su esposa Bettina Angeletti tiene custodia policial desde que él era vocero presidencial La llevan a un bar de Palermo con sus amigas a tomar unas copas y la devuelven a su casa a las 4 de Mañana!!! 😳😱 pic.twitter.com/eq0PGl22Nx — Maxzz (@Maxzz0) April 29, 2026

En ese momento, el jefe de Gabinete respondió con vehemencia: "No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia. Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa".

Lejos de retroceder ante las acusaciones y la denuncia penal en su contra, Tailhade se defendía públicamente a través de sus redes sociales, el diputado kirchnerista respondió a un posteo del presidente Javier Milei, quien ironizó sobre la situación: "Gracias por reconocer que lo de la custodia ilegal de la esposa de Adorni fue una investigación periodística y no espionaje".

No necesito el apoyo de la infame FOPEA, pero gracias igual por reconocer que lo de la custodia ilegal de la esposa de Adorni fue una investigación periodística y no espionaje.

No tiene idea de cómo le mintió a su hermana cuando le dijo "ahora sí, no hay nada más". Hay mucho,... https://t.co/ZjuMwUcEO6 — Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) May 1, 2026

En la misma línea, Tailhade replicó con dureza: "No tiene idea de cómo le mintió a su hermana cuando le dijo 'ahora sí, no hay nada más'. Hay mucho, mucho, MUCHO más que los 10 minutos que me dieron para hablar en el recinto. ¿Adorni le dijo, por ejemplo, de la 'charla para empresarios' a mil dólares por cabeza? ¿Que la esposa le contó a medio mundo de la comitiva paralela en el viaje a Nueva York, donde no sólo fue ella sino también SU FOTÓGRAFO PERSONAL que además es ñoqui de la Secretaría de Comunicación?", disparó.

Además, Tailhade lanzó un mensaje directo al presidente: "Sáquese para cuidarse, Presidente. Ya hizo un papelón con Espert y ahora está repitiendo el mismo error. Y deje de boludear en X y póngase a trabajar, porque la situación económica de los laburantes y las familias argentinas es dramática". Finalmente, cerró con ironía: "Espero con impaciencia -no exenta de entusiasmo- la denuncia penal en mi contra por espionaje ilegal".

Rodolfo Tailhade

Pero no se quedó ahí, pues en su intervención en el programa Modo Fontevecchia, Tailhade se mostró desafiante frente a las acusaciones del Gobierno: "Acá no hay espionaje ilegal. Acá hay, en este caso puntual, de la esposa de Manuel Adorni, que usa fondos públicos para moverse sin estar autorizada. Hay numerosas fuentes que la ven en lugares públicos ", afirmó contundente.

Tailhade también desestimó las acusaciones sobre conocer detalles específicos del itinerario diario de Angeletti: "Los tres lugares que yo mencioné (...) son sitios públicos desde los cuales la gente ve claramente que hay una señora que se baja en un auto oficial con dos guardaespaldas", dijo y agregó: " Si a eso le agrega que es una pareja que maltrata a la gente, altanera, arrogante , se dan las condiciones justas como para que me llame mucha gente y me diga: 'Hacen esto, va a este lado, usan los recursos públicos para tal cosa'".

Bettina Angeletti y Manuel Adorni

Rodolfo Tailhade no perdió oportunidad para acusar al Gobierno de utilizar el tema del espionaje como una herramienta política para desviar la atención: "Me parece que el espionaje ilegal es un fetiche al que recurre el gobierno permanentemente cuando hay una crisis política (...) Es decir, es una excusa a la que recurren permanentemente como para intentar desviar el centro de atención", sentenció en esa oportunidad.