Criptomonedas, alquileres en dólares y cuentas bajo sospecha: la trama patrimonial que cerca a Adorni

La investigación judicial que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevos elementos explosivos: transferencias en criptomonedas, movimientos por cientos de miles de dólares, alquileres pagados en efectivo y conexiones con protagonistas del escándalo $LIBRA. El ingeniero de datos y especialista en blockchain Fernando Molina aseguró este miércoles que el funcionario libertario habría recibido fondos a través de billeteras virtuales durante 2024 y sostuvo que existen operaciones por hasta 295 mil dólares que podrían estar vinculadas al vocero presidencial devenido en ministro coordinador.

Adorni habría recibido en su wallet de Binance, que utilizaba para recibir donaciones, 37.500 dólares durante 2024



Mirando más transacciones, hay movimientos por 295 mil dólares que podrían atribuirse a él si se comprueba



Los detalles en el artículohttps://t.co/KQnxOSkBYs — Fernando Molina (@fergmolina) May 13, 2026

A través de su cuenta de X, Molina escribió: "Adorni habría recibido en su wallet de Binance, que utilizaba para recibir donaciones, 37.500 dólares durante 2024". Luego agregó: "Mirando más transacciones, hay movimientos por 295 mil dólares que podrían atribuirse a él si se comprueba". El especialista ya había intervenido como expositor en la comisión investigadora del caso $LIBRA en la Cámara de Diputados, donde presentó informes técnicos sobre el funcionamiento del token y la trazabilidad de los fondos.

Según detalló, el análisis se realizó sobre información pública y publicaciones del propio Adorni en redes sociales. "Con un grado de certeza alto, Manuel Adorni habría recibido en una wallet del exchange Binance un total de USD 17.500 entre febrero y agosto de 2024", afirmó Molina. Además, indicó que otra billetera asociada a la red Tron habría recibido "20 mil USDT en junio de 2024". El investigador sostuvo que detectó "10 wallets diferentes en por lo menos 16 tweets de Adorni", utilizadas desde 2021 para campañas solidarias y recepción de donaciones en criptomonedas.

También remarcó que las cuentas interactuaron con plataformas que aplican sistemas de identificación de usuarios. "Lo interesante es que también interactuaron con exchanges con KYC como KuCoin y Binance, con lo cual hay formas de saber quiénes son los dueños de estas wallets con certeza", señaló. La gravedad política del asunto no reside únicamente en la existencia de las billeteras virtuales, sino en el contexto en el que aparecen: una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que ya investiga gastos, movimientos financieros, préstamos, viajes y operaciones patrimoniales del jefe de Gabinete.

Manuel Adorni

El expediente está en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, quienes ordenaron levantar el secreto bancario, fiscal y financiero del funcionario y avanzaron sobre información vinculada a plataformas de pago, exchanges y activos digitales. La fiscalía solicitó datos a Mercado Pago, Brubank, Personal Pay, Open Bank y distintas plataformas asociadas al ecosistema cripto. El objetivo es reconstruir los flujos financieros y determinar si el crecimiento patrimonial de Adorni puede justificarse con sus ingresos declarados.

La investigación ya exhibe cifras difíciles de ignorar. De acuerdo con la reconstrucción del expediente, al funcionario libertario se le atribuyen erogaciones por al menos 380 mil dólares solamente en operaciones vinculadas a propiedades. Entre esos movimientos aparece la compra de una vivienda por 120 mil dólares y una remodelación integral que, según consta en la causa, costó otros 245 mil dólares y fue realizada entre septiembre de 2024 y julio de 2025. A eso se suman los alquileres en el country Indio Cuá. Este miércoles declaró como testigo José Luis Rodríguez, dueño de la propiedad alquilada por Adorni y su familia.

El hombre confirmó ante la Justicia que el jefe de Gabinete pagó 13 mil dólares por un contrato anual entre marzo de 2024 y marzo de 2025, además de otros 2.400 dólares por una extensión verbal de tres meses debido a demoras en la obra. Rodríguez también reveló que Adorni ya había alquilado la misma casa antes de asumir en el Gobierno. Entre enero y febrero de 2024, el actual funcionario desembolsó otros 5.600 dólares para hospedarse allí.

Todos los pagos, según declaró el testigo, se realizaron "en efectivo y en moneda extranjera". Así, entre contratos y extensiones, el funcionario habría gastado más de 21 mil dólares solamente en alquileres, a lo que deben añadirse expensas cercanas a los 600 mil pesos mensuales por los lotes involucrados. El expediente también abrió otro foco de tensión política al conocerse que Adorni comparte abogado con familiares de uno de los protagonistas de la ruta del dinero del caso $LIBRA.

José Luis Rodríguez, dueño de la propiedad alquilada por Adorni y su familia.

El letrado Matías Ledesma representa tanto al jefe de Gabinete como a Diego Mellino, hijo de Orlando Mellino, el jubilado de 75 años que recibió y transfirió más de un millón de dólares digitales luego de una reunión entre Hayden Davis y el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. La coincidencia encendió nuevas sospechas sobre los vínculos entre la investigación patrimonial de Adorni y la causa que sigue la pista de los fondos asociados al escándalo cripto.

Mientras tanto, desde el Gobierno intentan blindar políticamente al funcionario. Pese al avance de la investigación judicial y al creciente ruido interno, en la Casa Rosada aseguran que Adorni seguirá ocupando un rol central en la administración libertaria. Este jueves viajará a Mendoza para participar junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular de YPF, Horacio Marín, de la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico "El Quemado", el primer proyecto aprobado bajo el RIGI.