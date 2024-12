Cristina Kirchner asumió la presidencia del PJ al ritmo de "Fanático" de Lali Espósito y con críticas a Milei

En un acto cargado de simbolismo político y momentos de distensión, Cristina Fernández de Kirchner asumió la presidencia del Partido Justicialista (PJ) en un evento realizado en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). La ex presidenta marcó el tono de su nueva etapa al combinar críticas a la gestión del presidente Javier Milei con un momento inesperado: bailó y cantó al ritmo de "Fanático", el último éxito de Lali Espósito.

El ingreso de Cristina al salón principal fue distendido y cargado de complicidad con los asistentes. La ex mandataria sorprendió al acompañar los acordes de la canción con algunos pasos de baile y una sonrisa, lo que generó aplausos entre los presentes. Entre los dirigentes destacados que participaron del acto se encontraban Aníbal Fernández, Wado de Pedro, Agustín Rossi y Mayra Mendoza. Sin embargo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brilló por su ausencia.

La elección de "Fanático" no pasó desapercibida. La canción, con un potente mensaje contra la intolerancia y el odio, y con varios guiños a la gestión libertaria, fue interpretada lógicamente por muchos como una crítica velada al presidente Milei. Aunque Lali aclaró que no se refiere específicamente al mandatario, las líneas de la canción resonaron en el ambiente político: "Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy, y sé que tenés un póster mío en tu habitación".

Este guiño cultural se complementó con un discurso en el que Cristina denunció un "ajuste violento" en la gestión de Milei y cuestionó el modelo de valorización financiera que, según ella, afecta a los sectores más vulnerables. Durante su alocución, la nueva titular del PJ abordó temas como la detención del senador Edgardo Kueider en la frontera con Paraguay por intentar ingresar al país con 200 mil dólares sin declarar.

En ese sentido, vinculó el caso con un "hilo conductor" de leyes que, en su opinión, van en contra de los intereses populares. "Este senador fue clave en la aprobación de la ley Bases; en la comisión, porque su voto habilitó que pudiera ser tratado en el recinto, y luego, en el recinto, votando y empatando al votar, lo cual permitió el desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Nunca van a encontrar hechos como este en leyes como la AUH o los bienes culturales"; dijo.

La ex presidenta asumió la conducción del PJ

Y agregó: "Siempre sucede en gobiernos de corte neoliberal". Además, hizo alusión al "peronismo tardío", un comentario que muchos interpretaron como una crítica indirecta a Kicillof. En otro tramo de su exposición, Cristina llamó a los dirigentes del PJ a construir un espacio de discusión para enfrentar los desafíos que plantea el contexto económico actual. En este contexto, calificó como "falaz" el discurso anarcocapitalista de Milei y cuestionó la intervención del gobierno en el mercado cambiario: "El Presidente sabe que si se mueve el tipo de cambio, impacta en la inflación. Este será el paisaje que vamos a enfrentar en Argentina".

Asimismo, comparó el blanqueo de capitales impulsado por Milei con el llevado a cabo durante la gestión de Mauricio Macri, destacando que en solo 48 días se logró el ingreso de 15 mil millones de dólares, una cifra significativamente mayor a los 1.100 millones de dólares de la administración anterior: "Lo que está viviendo la Argentina es más viejo que el sol, es un modelo de valorización financiera. La falacia del anarcocapitalismo del señor (Javier) Milei es que se cansó de decir que el problema era el déficit financiado con emisión monetaria, pero no deja de pisar el dólar e interviene en una de las variables más importantes de los cuatro precios de la economía".

En otro tramo de su discurso, Cristina recordó que el juez Ariel Lijo, propuesto por el gobierno de Milei para la Corte Suprema, había sobreseído al gobernador Gildo Insfrán en la causa Ciccone. "Libertarios, calladitos la boca", expresó en tono irónico, acompañando sus palabras con un gesto elocuente. Con su asunción al frente del PJ, Cristina Kirchner busca reposicionar al peronismo en un contexto político marcado por tensiones económicas y el avance de nuevas fuerzas. Su discurso, lleno de críticas, propuestas y momentos de distensión, refuerza su papel como una de las principales líderes de la oposición.