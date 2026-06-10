¡Cristina Libre!: a un año de su detención el peronismo se abroquela y le habla directo a la Corte Suprema

Este miércoles 10 de junio de 2026 marca un año del polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que derivó en la detención domiciliaria de la dos veces presidenta y actual líder del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner (CFK). La resolución del máximo tribunal, que decidió no tratar el recurso de queja presentado en marzo de 2025, marca un precedente inexistente en los procesos de lawfare en Argentina.

En este aniversario, los bloques legislativos del kirchnerismo organizaron una jornada cargada de actividades para visibilizar la persecución política y judicial contra CFK. A las 13 horas, en el Salón Provincias Unidas del Senado, los bloques Unión por la Patria (UxP) y Justicialista darán conferencia de prensa donde presentarán una carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia en la que denunciarán las condiciones de detención de Fernández de Kirchner y exigirán que se les ponga fin.

CFK en San José 1111

Las palabras textuales incluidas en la carta dirigida a la Corte Suprema (en realidad a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), acusándolo de actuar como un mecanismo de disciplinamiento político, serán las siguientes: "La democracia no puede naturalizar que el Poder Judicial se convierta en un actor de disciplinamiento político. Cuando una decisión judicial priva de libertad, inhabilita de por vida y restringe la vida política de una dirigente política, la afectación alcanza al derecho del pueblo a elegir, a la competencia electoral y a la soberanía popular".

La resolución, que constó apenas de diez páginas, fue interpretada por el kirchnerismo como una maniobra para proscribir políticamente a su principal lideresa que había confirmado su candidatura a la tercera sección en la Provincia de Buenos Aires. En palabras del documento que será presentado este miércoles ante la Corte Suprema: "Se trata ni más ni menos que de la actuación de un poder del Estado atentando contra la propia democracia y ejecutando una proscripción política inadmisible en tiempos democráticos".

Posteriormente, a las 16 horas, está prevista una concentración frente a la casa ubicada en San José 1111, donde Fernández de Kirchner cumple su arresto domiciliario bajo condiciones que sus allegados califican como "arbitrarias" y "desproporcionadas". Es que según un informe elaborado por legisladores tras acceder a datos del Consejo de la Magistratura, las restricciones aplicadas a la expresidenta son significativamente más severas que las del promedio de detenidos con prisión domiciliaria en Argentina.

Allí se muestra que, de los 2.513 casos registrados, apenas el 1,76% enfrenta limitaciones específicas para recibir visitas; sin embargo, Fernández de Kirchner solo puede recibir tres personas por día durante dos horas, y únicamente dos días a la semana. Además, mientras el uso de tobilleras electrónicas es obligatorio en menos del 24% de los casos con prisión domiciliaria, la expresidenta debe cumplir con esta medida.

CFK en San José 1111

El sábado 20 de junio, Día de la Bandera, el peronismo organizará un "banderazo" en el Parque Lezama a las 15 horas para replicar el espíritu de libertad para Cristina y marcando así continuidad con el acto realizado el año pasado, cuando miles se reunieron para expresar su apoyo a Fernández de Kirchner en medio de un operativo de seguridad desmedido por parte de Patricia Bullrich que impidió realizar el evento frente a su domicilio.

En aquella ocasión Cristina envió un mensaje en el que destacó: "Esta nueva etapa exige nuevas actitudes y exige también mucha sabiduría, mucha creatividad, mucha templanza y mucho, pero mucho coraje para organizar, para clarificar y para volver". Aunque los detalles del banderazo aún están siendo definidos por los organizadores, se espera que se reproduzca un audio grabado por Cristina Fernández de Kirchner desde su hogar en San José 1111.