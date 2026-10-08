Daniel Hadad elogió a Massa y reveló qué virtud lo impresiona

El empresario Daniel Hadad elogió a Sergio Massa durante una entrevista con Pamela David en el programa Desayuno Americano, de América TV, y destacó su capacidad de aprendizaje como una de sus principales virtudes.

Consultado por la conductora sobre una virtud del exministro de Economía, Hadad comenzó por resaltar su conocimiento del funcionamiento del Estado argentino y su manejo de información sobre la política nacional y los organismos internacionales.

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"Massa para mí es el tipo que mejor conoce el Estado argentino", afirmó el empresario, antes de explicar los motivos de su valoración.

"No conozco político que conozca lo que pasa en Jujuy, quién es el dirigente de Jujuy, y a la vez lo que pasa en Tierra del Fuego, quién está en la oposición de Tierra del Fuego, y lo que pasa en el Banco Interamericano de Desarrollo y quién es el que autoriza o no los créditos para Argentina. A mí me impresiona", sostuvo.

La virtud de Massa que destacó Daniel Hadad

Sin embargo, Hadad aclaró que ese conocimiento no era la principal virtud que quería señalar y puso el foco en la velocidad con la que Massa incorpora nuevos conocimientos.

"Pero esa no es la virtud. La virtud... creo que es el tipo que aprende más rápido", expresó.

Para fundamentar su opinión, recordó una conversación que mantuvo con el dirigente sobre inteligencia artificial y cómo lo sorprendió su evolución en el conocimiento de esa tecnología.

"Yo un día hace tres años le empecé a hablar de inteligencia artificial y lo vi dos meses después o tres meses después, sentí que me estaba dando clase", relató.

El empresario cerró su reflexión destacando la facilidad de Massa para aprender sobre temas nuevos, una característica que, según su experiencia personal, le llamó especialmente la atención.