Pity Álvarez, internado por la fuerza durante 90 días: qué decidió la Justicia tras su intento de fuga

La situación judicial y de salud de Cristian "Pity" Álvarez tuvo un nuevo giro en medio del juicio que enfrenta por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz. Luego del episodio que protagonizó en el Hospital Tornú, la Justicia determinó que el músico deberá permanecer internado de manera forzosa durante 90 días en una institución psiquiátrica.

La medida fue adoptada después de la crisis que Álvarez sufrió el lunes mientras se encontraba internado en ese nosocomio. El episodio ocurrió cuando los profesionales intentaban trasladarlo a una sala común, desde donde estaba previsto que pudiera conectarse de manera virtual a una de las audiencias del juicio.

Pity Álvarez deberá permanecer internado de manera forzosa durante 90 días en una institución psiquiátrica.

En medio de ese procedimiento, el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados se alteró e intentó escaparse del centro de salud, una situación que obligó a intervenir al personal que se encontraba en el lugar. Tras lo ocurrido, el Juzgado Civil resolvió que Álvarez continúe internado en el Hospital Tornú y estableció un plazo de 90 días para la medida . Además, dispuso que el director de la institución presente informes periódicos sobre su evolución.

De acuerdo con lo establecido, las autoridades del hospital deberán comunicar cada 30 días cómo evoluciona el músico y notificar cualquier otra circunstancia que resulte relevante respecto de su estado.

🚨 PITY ALVAREZ TENÍA QUE CONECTARSE AL JUICIO POR ZOOM Y SE QUISO IR DEL HOSPITAL DONDE ESTABA INTERNADO

- La defensa volvió a pedir la suspensión del debate. pic.twitter.com/4A0I1Cl0eN — Vía Szeta (@mauroszeta) September 29, 2026

En la resolución, la Justicia puso especial énfasis en las condiciones bajo las cuales deberá mantenerse la internación y remarcó que debe ser considerada " un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible ". En ese sentido, se estableció que la permanencia de Álvarez en la institución no necesariamente deberá extenderse durante los 90 días completos y, si los profesionales consideran que desaparecieron las circunstancias que dieron origen a la medida, podrán avanzar con su externación sin necesidad de esperar una nueva orden judicial.

En cambio, si una vez cumplido el plazo de 90 días el equipo médico determina que todavía existen motivos para mantenerlo internado, deberá informar la situación para que la Justicia vuelva a evaluarla y determine los pasos a seguir.

Las autoridades del Hospital Tornú deberán comunicar cada 30 días cómo evoluciona Pity Álvarez

A su vez, el Hospital Tornú deberá reforzar las medidas de seguridad necesarias para impedir que se produzca un nuevo intento de fuga . Incluso, quedó abierta la posibilidad de solicitar una consigna policial en caso de que resulte necesario.

La resolución se conoce mientras continúa abierto el juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. Ahora, frente al nuevo escenario planteado por su internación y su estado de salud, será el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 el que deberá determinar de qué manera continuará el proceso penal contra el músico.