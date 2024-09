De la papada, a la pelada: Milei y el insólito motivo por el cual mandó a los periodistas a un corralito

Luz, cámara y ahora corralito para los periodistas en el Congreso. Que Javier Milei tiene una obsesión con su imagen no es noticia. El presidente no sólo invierte su tiempo en las redes sociales, sino que le dedica mucha energía a evitar que los aspectos físicos con los que se siente incómodo se vean expuestos en cada foto y aparición oficial.

De la obsesión por el tamaño de sus pies y su altura, pasamos al conflicto que le genera su papada. Este último fue resuelto gracias a la intervención temprana en campaña de Lilia Lemoine -maquilladora oficial y diputada nacional- y la decisión del equipo de comunicación presidencial de bajar las luces en las entrevistas y abusar del plano picado.

La pelada de Javier Milei durante su paso por el Congreso

Sin embargo, el paso del presidente por el Congreso para presentar en una fallida cadena nacional el presupuesto del año que viene expuso una nueva inseguridad del libertario: su calvicie. Dato no menor para alguien que adoptó con fuerza el apodo de "El Peluca".

Quien expuso la situación fue Juan Luis González, el periodista de la revista Noticias que le generó más de un dolor de cabeza al presidente libertario con su libro El Loco. Según explicó en sus redes sociales, la cuestionada decisión de Milei de cerrar el palco en el que trabajan habitualmente los periodistas acreditados en el palacio legislativo no fue un avance contra la prensa, sino un acto de "coquetería".

"En campaña, Milei mismo filtraba las fotos en las que se le veía la pelada (sí, tiene pelada la bocha). Siendo presidente se profesionalizó: mandó a cerrar los palcos, por primera vez en la historia, para que los fotógrafos y periodistas que van atrás no lo enganchen", explicó desde sus redes sociales.

Comenzó a usar un banquito para parecer más alto durante la apertura de sesiones ordinarias

El dato cobra relevancia si se tiene en cuenta una de las revelaciones que la ex pareja de Lemoine realizó en el programa Argenzuela. Entre los chats que hizo públicos con la diputada nacional, el dato de un "shampoo especial" para Milei ahora cobra otra dimensión.

Ex pareja: "Me quedé con el shampoo y el jabón especial para Milei y le compre una cosa a Karina. Fíjate si Milei tiene descamación en los surcos nasogenianos o en las orejas".

Lemoine: "No tiene".

"No tiene". Ex pareja: "Joya".

"Joya". Lemoine: "Cuero cabelludo y cara".

"Cuero cabelludo y cara". Ex pareja: "Pasame foto del cuero cabelludo de Milei ".

"Pasame foto del cuero cabelludo de ". Lemoine: "No le saqué hoy, casi no estuvo y me olvidé. Vino Karina".

La obsesión por su imagen se incrementó una vez que se convirtió en presidente electo de la Argentina. Diez meses atrás, en una de las reuniones que mantuvo con Mauricio Macri tras imponerse en el ballotage con Sergio Massa, el fundador del PRO le recomendó que cuidara más su aspecto.

"Tenés que cambiar el shampoo", fue la sugerencia de Macri a Milei, según consignó en su momento el periodista Mauro Federico. La otra recomendación que le dio fue que dejara de usar su campera de cuero con el buzo azul que desgastó en campaña, algo que con el correr de los meses logró incorporar.

"¿Ese es tu pelo es suyo o es una peluca?": el día que Milei habló de su cabellera

En agosto del año pasado, cuando todavía era sólo un candidato presidencial, Milei visitó la mesa de Mirtha Legrand y habló por primera vez de su cabellera. El pie se lo dio la conductora, quien sin sonrojarse le preguntó: "¿Ese pelo es suyo o es una peluca?".

"El pelo es mío", resistió de inmediato Milei, mientras la "Chiqui" se reía junto al resto de sus comensales y lo chicaneaba sin tapujos: "Lo compró". "Es mío, es natural. De hecho, si fuera una peluca me lo hicieron bastante raleado arriba; con lo cual debería salir a quejarme".

Javier Milei, antes de ser candidato

El peinado del por entonces candidato libertario fue objeto de análisis durante toda la campaña. "Yo misma le recomendé que se acomodara el pelo, que se lo sacara de la cara y se dejara las patillas", se jactó Lemoine.

Y, en efecto, ese día en lo de Mirtha el "Peluca" estrenaba nuevo peinado. "El otro día lo pesqué en un programa, que se arreglaba el flequillito", fue el centro que le tiró la conductora.

"No, lo que pasa es que lo tenía muy largo y ya me molestaba. La verdad es que yo no me peino. Salgo de la ducha, me seco y después cuando subo al auto, bajo los vidrios y alea iacta est. La suerta ha sido echada. A mí me peina Eolo, el Dios del viento".