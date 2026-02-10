Del 3% de Spagnuolo para Karina a los 7 millones de Reidel: así operan la corrupción de los amigos de Milei

Los escándalos de corrupción ya comienzan a ser moneda corriente en el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA), tal como expuso la renuncia a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina de Demian Reidel, tras las acusaciones de sobreprecios que lo acorralaron. El ex funcionario es amigo personal del presidente Javier Milei y su salida reactivó los coletazos del escándalo de coimas que llevó al despido de Diego Spagnuolo, quien estaba al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Al mismo tiempo, también trajo a la actualidad el recuerdo de la cripto-estafa $Libra en la cual quedó implicado el mismísimo Presidente de la Nación. En aquella oportunidad el economista libertario prometió que mejoraría la seguridad y las garantías para acceder a él. " Lamentablemente esto demuestra que tengo que cambiar los filtros ", aseguró en una entrevista que brindó a TN.

Javier Milei en TN con Jonatan Viale hablando del Criptogate $LIBRA

"Tengo que levantar filtros y poner murallas, no puede ser tan fácil llegar a mí", insistió en la misma nota Milei. En aquella oportunidad salió a los medios a descomprimir el primer caso de corrupción dentro del oficialismo y a instalar que la estafa en la que los compradores de la cripto perdieron más de 100 millones de dólares, en realidad había sido un descuido. "Obré de buena fe y me comí un cachetazo", resumió en aquella oportunidad.

La entrevista fue famosa por la distinción que hizo Milei en relación a que no había promocionado la cripto, sino que la había difundido en el famoso. "Difundí esto como difundí cientos de cosas. Mi tuit es tres minutos después de la creación de la moneda", explicó aquella vez. "No cometí ningún error, porque actué de buena fe", añadió.

En medio del caso Spagnuolo, el Gobierno decidió disolver la ANDIS

Por más que el mandatario intentó limpiar su imagen y la de su gestión, el escándalo $Libra sólo fue el primer ladrillo de una pared de casos de corrupción gubernamental cada vez más alta, que a los pocos meses sumó el caso de ANDIS y recientemente la salida de Reidel de Nucleoeléctrica Argentina.

El caso Spagnuolo fue el más grave de todos porque se dio en el medio de las elecciones de medio término del 2025. Inclusive, la fuerte derrota que se llevó el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, previa a su "batacazo" nacional, tuvo mucho que ver con la exposición de las coimas y de las extensivas pruebas que vincularon a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a un supuesto 3% de retornos que iban para ella.

Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei

Los allanamientos y los audios que revelaron la existencia de una red de coimas que se centralizaban desde la droguería Suizo Argentina de los hermanos Kovalivker no hicieron más que aportar más material probatorio de la acusación contra la hermana del Presidente, aunque todavía no hay indicios judiciales ciertos de que vayan a avanzar sobre ella y su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem, también señalado como parte de la estructura corrupta.

Fue en ese contexto que la renuncia de Reidel no pudo ser interpretada como un caso aislado entre un paraíso de honestidad dentro de las filas de LLA. La denuncia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sobre el sobreprecio del contrato tecnológico que pasó de 600 mil dólares a 7 millones, un poquito más que un 3%, fue el disparador para encontrar otras contrataciones que llenaron de dudas hasta los propios libertarios.

Demian Reidel renunció tras las denuncias de ATE.

Al mismo tiempo, la situación patrimonial de Reidel también llamó la atención, ya que entre las acusaciones se encuentra la cancelación precipitada de deudas personales que registró, que no están a la altura del abultado sueldo que recibía. Si bien el ex funcionario y amigo del Presidente intentó negar todo sólo días antes de su renuncia, con una publicación en redes sociales sobre una "operación" política que buscaba ensuciarlo.

Las promesas de Milei acerca de mejorar los filtros volvió a fallar, principalmente porque este último escándalo surgió del riñón presidencial. Pocas semanas antes comenzaron las versiones acerca de que Karina le había pedido a su hermano la renuncia de su amigo personal.