Denuncian el vaciamiento total de ex Ministerio de Mujeres mientras Javier Milei festeja 25 mil despidos

El colectivo de trabajadores y trabajadoras de lo que supo ser el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad está denunciando el vaciamiento de sus puestos de trabajo que, en consecuencia traerá una desfinanciación histórica para programas que previenen y contienen la violencia por motivos de género.

A través de un comunicado, las trabajadoras denunciaron a Claudia Barcia subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Justicia (ex MMGYD) tras haber anunciado que más de 500 personas se quedarán sin trabajo.

Claudia Barcia subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Justicia

"El próximo 30 de junio el 80% de la planta de trabajadorxs serán despedidos", expresaron las trabajadoras que se lamentaron de la noticia que les llegó 24 horas después del 3 de junio, día en el que se conmemora el primer grito de Ni Una Menos que en 2024 cumplió nueve años.

Que el 80% de la planta del ex ministerio de Mujeres se reduzca, se traduce al despido de más de 500 familias que se quedarán sin el ingreso mensual de sus trabajos. Además, las trabajadoras denunciaron el vaciamiento de esa cartera que "quedaría en funcionamiento con unos 100 trabajadores".

¿Quién nos protegerá de la violencia machista?

Ante esto, visibilizaron que el ex Ministerio está frente a un "vaciamiento total de las políticas de prevención de las violencias por motivos de género". Ese vaciamiento lo adjudicaron a las maniobras del presidente Javier Milei, "para profundizar su política de confrontación con las mujeres, LGBTI+ y los feminismos en general".

Con esa decisión varias de las políticas públicas que se venían implementando quedarían sin financiación: la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485); la Ley de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros "Diana Sacayán-Lohana Berkins"; la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) y la Ley Micaela (Ley 27499).

Lohana Berkins y Diana Sacayán

Las trabajadoras del ex Ministerio advirtieron: "Sin políticas de género, no se baja el número de los femicidios, transfemicidios, lesbicidios, travesticidios"; "Sin políticas de género, no hay Línea 144 que escuche, oriente y acompañe"; "Sin políticas de género, no hay programas de Acompañamiento Económico para salir de las situaciones de violencia"; "Sin políticas de género, no hay cumplimiento de la Ley Micaela" y por último: "Sin políticas de género no hay atención, acompañamiento y asistencia integral a Lesbianas, Maricas, Gays, Bisexuales, Trans, Travestis y No Binaries".

Mientras tanto, Milei festeja los despidos

En una conferencia que brindó para los empresarios de Latam Economic Forum 2024, Milei se vanaglorió de los despidos en el Estado: "Dentro de las cosas que hicimos que eran imposibles hasta que las hicimos nosotros..." empezó diciendo y se interrumpió a él mismo: "Mi frase más conocida internacionalmente, que es '¡afuera!' me gustaría que se recuerden otras pero es la que se recuerda; con esta frase están haciendo campañas en todo el mundo con el '¡afuera!'", dijo.

Sobre esa misma línea, Milei expresó orgulloso: "El '¡afuera!' significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad. Se redujo toda la estructura del Estado a la mitad", dijo y explicó orgulloso: "Eso no fue gratis, echamos gente y, en materia de contratos vamos a echar a 75 mil personas -llevamos 25 mil- además eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias y eliminamos de cuajo la obra pública", dijo sin ningún reparo ni respeto por las miles de familias que se quedaron sin sus puestos de trabajo. La motosierra no parece tener fin.