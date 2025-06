Desde The New York Times hasta Le Monde: cómo reaccionaron los medios internacionales a la condena de Cristina Kirchner

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina de ratificar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción generó una inmediata y sostenida reacción en los medios internacionales. Referentes globales del periodismo, desde Estados Unidos y Europa hasta América Latina, abordaron el fallo como un acontecimiento de alto voltaje institucional, con consecuencias directas sobre el escenario político argentino.

Así reflejaron los medios del mundo la condena a Cristina Kirchner

En un extenso artículo titulado "A Political Titan in Argentina is sentenced to prison", The New York Times describió a Cristina como "una figura dominante de la política argentina durante más de dos décadas" y señaló que la sentencia "marca el fin oficial de sus aspiraciones políticas". El diario estadounidense resaltó el carácter inusual del fallo en una región donde los ex mandatarios rara vez enfrentan consecuencias penales efectivas. La cobertura también enfatiza que, aunque la ex presidenta no irá a prisión por razones de edad, el fallo representa una señal de advertencia institucional en un país con "un largo historial de impunidad".

Bloomberg y el Financial Times, por su parte, coincidieron en resaltar la inhabilitación de por vida como el aspecto más relevante del fallo. "La Corte Suprema prohíbe a Cristina Kirchner ejercer cargos públicos de por vida", tituló Bloomberg, que interpretó el veredicto como una victoria simbólica para el discurso anticorrupción del gobierno de Javier Milei y una posible bisagra interna en el peronismo. El Financial Times advirtió que la decisión "lleva a Argentina a un territorio inexplorado" y apuntó que el peronismo podría verse obligado a reconfigurarse en un contexto de pérdida de liderazgo y creciente presión institucional.

Desde Europa, el diario francés Le Monde subrayó el carácter excepcional del fallo. En su cobertura, titulada "Cristina Kirchner, l'ancienne présidente argentine, voit sa condamnation confirmée par la Cour suprême", el medio sostuvo que la sentencia "marca la caída de una figura emblemática de la izquierda latinoamericana" y consideró que el kirchnerismo deberá redefinir su identidad sin su principal referente. La prensa española también fue contundente: El País, de Madrid, habló de "un hecho de enorme trascendencia política" que "cierra cualquier posibilidad de un regreso institucional" de la ex mandataria.

En América Latina, la cobertura también fue amplia. O Globo, de Brasil, puso el foco en la consecuencia judicial: "Cristina Kirchner deberá cumplir prisión domiciliaria", aunque destacó que aún hay recursos pendientes a nivel internacional. El medio también retrató el clima de polarización en Argentina: "Mientras sectores celebran un avance contra la corrupción, otros denuncian una persecución política". El País de Uruguay calificó el fallo como "una decisión histórica" que "cierra el capítulo judicial más relevante de la era kirchnerista", mientras que La Tercera, de Chile, sostuvo que la condena representa "el cierre definitivo de una era".

Al mismo tiempo, el medio chileno habló de una crisis interna para el peronismo. En esa línea, El Tiempo de Colombia consideró que el fallo "golpea a la cúpula kirchnerista" y podría tener un efecto disciplinador en la interna partidaria. En su cobertura, La República de Perú fue enfática: "Cristina deberá cumplir seis años de prisión". El medio remarcó que el fallo reactiva la polarización social y redefine el mapa político nacional. Desde México, El Universal apuntó a las implicancias dentro del contexto actual del gobierno de Javier Milei, considerando que la condena "se produce cuando el presidente busca consolidar su poder ante una oposición debilitada".

También CNN en Español y BBC Mundo destacaron la trascendencia del fallo. CNN lo definió como un "parteaguas en la política nacional" y recogió reacciones de simpatizantes y analistas que ven el fallo como "un triunfo institucional o una maniobra política", según la vereda desde la que se lo mire. BBC Mundo habló directamente de "una decisión histórica que cierra una etapa en la política argentina", y sostuvo que la inhabilitación "modifica el tablero político", más aún cuando Cristina conserva influencia en sectores del peronismo pese a haber anunciado su retiro.