Deslizaron cómo seguirá la vida política de CFK tras el fallo de Casación: "La Corte no va a tratar este tema..."

El juez Juan Carlos Maqueda habló sobre qué pasará de ahora en más con la carrera política de Cristina Fernández de Kirchner luego de que la Cámara de Casación la condenara a 6 años de prisión y le sumaron también la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Desde el sector del kirchnerismo, alegan que la ex presidenta atraviesa por un proceso de lawfare que tiene como objetivo ensuciar la figura de Cristina y proscribirla para que no pueda presentarse a las elecciones legislativas de 2025 y mucho menos a las presidenciales de 2027.

Cristina Fernández de Kirchner

Sin embargo, fue el mismo Maqueda quien contestó la pregunta del millón: ¿CFK puede jugar en los próximos comicios? La respuesta la dio en Canal 12 de Córdoba en donde expresó en resumidas cuentas que la causa podría tratarse recién en el año 2026 en el Tribunal Superior de Justicia.

Así las cosas, Maqueda que pertenece a la Corte Suprema, tiene el proceso muy claro y así lo dejó saber: " La Corte va a ser la que tenga la última palabra ", expresó y siguió: "Yo no puedo emitir opinión sobre un fallo que no nos ha llegado, y así ese fallo lo hubiera visto tampoco emitiría opinión", dijo contundentemente.

Juan Carlos Maqueda

El juez también hizo una diferenciación importante: "Lo que sí vale la pena aclarar, porque es técnico, es que se dice que el fallo ahora va a la Corte", dijo y en contrapartida analizó: "En realidad demora bastante tiempo porque se presenta un recurso extraordinario ante la misma Cámara, hay que ver si lo acepta la misma Cámara de Casación, y si no van con un recurso de queja a la Corte. Y eso lleva su tiempo", confesó Maqueda.

En la misma línea, el portal La Política Online consultó con fuente del Poder Judicial que adelantaron que "Cristina sabe fehacientemente que la Corte no va a tratar este tema hasta 2026"; además, explicaron: "Hay una jurisprudencia, podríamos decir, cuando se trata de ex presidentes o vicepresidentes, como pasó con Carlos Menem y Amado Boudou, que nunca pasan menos de dos años hasta que los jueces de la Corte tomen el caso".

¿Qué hacía CFK mientras leían la sentencia?

La ex presidenta fue invitada al partido de Moreno por su intendenta Mariel Fernández que contó por qué la esperaron alrededor de 400 mujeres: "En un momento de mucha violencia política hacia Cristina me parecía importante que recibiera el apoyo de estas 400 mujeres. Ellas fueron formadas por un programa que se llama Micaela García, la compañera que fue víctima de un femicidio. Se comenzó la formación en pandemia, cuando hubo como 10 femicidios en Moreno y yo recién asumía y no había políticas desarrolladas sobre cómo combatir la violencia de género", dijo la mandataria para AM750.

En ese contexto, Cristina Fernández de Kirchner también habló en clave de género horas después de que le leyeran la condena desde Casación: "Cuando sos mina, cuando sos mujer, todo te lo hacen 20 veces más difícil. Y si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice, sino porque soy mujer también y no se bancan discutir con una mujer y que no puedan tener razón. Como no me pueden pegar, viste que cuando discuten y una tiene razón, pum, piña. Como no me la pueden dar la piña, hacen las cosas que hacen, como las que hicieron hoy en Comodoro Py".