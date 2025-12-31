Después de votar a favor del Presupuesto 2026, Milei incrementó en un 175% las partidas presupuestarias para 12 provincias

El Gobierno Nacional incrementó en un 175% los envíos de fondos por "Compensación por Consenso Fiscal" a doce provincias argentinas durante diciembre de 2025. Este aumento, que coincide con la aprobación del Presupuesto 2026 impulsado por Javier Milei, deja expuestas las maniobras más clásicas de la casta política que el gobierno de La Libertad Avanza estaba dispuesta a combatir.

Según datos oficiales analizados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y la consultora Politikon Chaco, las transferencias automáticas a las provincias alcanzaron $5,7 billones en diciembre, marcando un crecimiento real del 3,3% respecto al mismo mes del año anterior.

En términos acumulados, el 2025 cerró con un aumento real del 1,7% en los envíos automáticos, totalizando $60,2 billones . Sin embargo, lo que destaca es el trato diferencial hacia un grupo específico de provincias.

El IARAF subrayó que "resulta importante destacar que, a diferencia de los meses anteriores, en diciembre la amplitud en la variación porcentual real interanual entre jurisdicciones fue mayor, debido a un cambio significativo en las transferencias por compensación por Consenso Fiscal a 12 provincias ". Las beneficiadas fueron Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan y Tucumán.

Este grupo de provincias recibió un incremento del 175% en comparación con el promedio mensual de envíos entre enero y noviembre de 2025. En contraste, el resto de las jurisdicciones experimentaron un aumento mucho menor, del 14%. "Estas 12 jurisdicciones recibieron un fuerte incremento en los envíos por esta vía, generando un comportamiento diferencial respecto al resto", puntualizó el IARAF.

Nadie puede fingir demencia respecto al contexto político de estas transferencias. Durante diciembre, el Gobierno de las fuerzas del cielo enfrentó la necesidad de asegurar los votos necesarios para la aprobación del Presupuesto 2026. Este presupuesto, clave para la administración de Milei, requería el apoyo de gobernadores provinciales, muchos de los cuales lideran las provincias que recibieron estos incrementos.

Si bien desde el gobierno de Javier Milei se argumenta que las transferencias responden a ajustes fiscales y necesidades específicas de cada jurisdicción, es evidente que la distribución está vinculada a acuerdos políticos estratégicos. Las cifras hablan por sí solas: una docena de provincias fueron favorecidas significativamente en un momento clave para las decisiones legislativas nacionales.