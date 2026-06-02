El video que estremece a Córdoba: el presunto femicida de Agostina hablaba de violencia de género diez años antes del crimen

En medio del horror que rodea el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada y mutilada en Córdoba, una inesperada aparición volvió a sacudir a la opinión pública. Se trata de un video grabado en 2015 en el que Claudio Barrelier, hoy detenido e imputado por el crimen, aparece recorriendo las calles con una planilla en la mano realizando encuestas sobre violencia de género, familia y aborto.

Las imágenes, difundidas por A24, muestran a un Barrelier muy distinto al hombre que hoy permanece tras las rejas acusado de uno de los crímenes más estremecedores de los últimos años. "¿Cree que el aborto tiene que legalizarse?", pregunta en uno de los fragmentos más claros del registro. Minutos después formula otra consulta que, a la luz de la investigación actual, genera un inevitable escalofrío: "¿Qué opina sobre la violencia de género y la familia?".

Los vecinos responden con opiniones diversas mientras Barrelier escucha, repregunta y concluye cada intercambio con frases formales y cordiales. "Muy bien, muchas gracias por su tiempo", se lo escucha decir. En otro tramo agrega: "Perfecto, muchas gracias por su tiempo". Las respuestas retratan discusiones que atravesaban la sociedad argentina hace más de una década. "Sí, creo que debería legalizarse", responde una mujer sobre el aborto.

Otro vecino rechaza esa posibilidad y sostiene: "No. Está matando a una vida". Sobre la violencia de género, una entrevistada afirma: "No debería existir, debería haber otros medios para llegar a un entendimiento y no llegar a las manos o a la discusión". Otra mujer profundiza aún más su reflexión: "A mí me parece que la violencia de género o cualquier tipo de violencia es un error de la humanidad". Luego agrega: "No debería existir, pero lamentablemente nosotros tenemos una cultura machista".

Agostina Vega

Y concluye con una frase contundente: "Es una aberración. No debería existir y debería estar más penalizado". La difusión del archivo generó un fuerte impacto no sólo por el contenido, sino por el contexto en el que aparece. Según la narración televisiva que acompañó las imágenes, se trataría de un material más extenso que incluía también preguntas sobre matrimonio igualitario y adopción. "Barrelier hace 15 años, planilla en mano. Esto le preguntaba a la gente, estas eran sus preocupaciones", señalaron durante la emisión. Más adelante remarcaron: "Un hombre que está recogiendo testimonios en la calle con dos preocupaciones muy concretas. El aborto, por un lado. La violencia de género, por otra". El contraste entre aquel registro y la causa que hoy lo tiene como único detenido resulta inevitable.

Actualmente, Barrelier enfrenta una imputación por homicidio agravado por mediar violencia de género, un delito que prevé la pena de prisión perpetua. La acusación surge tras el hallazgo de los restos de Agostina Vega en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, después de una semana de intensa búsqueda. Los investigadores creen que el crimen ocurrió en la vivienda ubicada en Juan del Campillo y Fragueiro, donde el acusado había transformado un antiguo garage en una especie de búnker privado.

Allí tenía una cama, una mesa y recibía amigos y miembros de la barra brava de Instituto. La hipótesis judicial sostiene que Agostina fue asesinada en ese lugar entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Luego, según la investigación, el cuerpo habría sido desmembrado y trasladado en un Ford Ka negro para ser enterrado en distintos puntos de un descampado. Incluso hoy continúan buscando restos que todavía no fueron encontrados.

Mientras la causa avanza, otro testimonio conmueve a Córdoba: el de Viviana, la madre del acusado. La mujer, que inicialmente había defendido a su hijo cuando Agostina estaba desaparecida, hoy se muestra devastada. "Nunca voy a entender el por qué", confesó frente a las cámaras de distintos medios. Según relató, la pareja de Barrelier jamás advirtió lo que ocurría en la vivienda. "Ella no sabe nada. No escuchó nada porque la casa es muy larga. Estaba con la hija", explicó.

Y añadió: "Él estaba en la parte de adelante, pero ella estaba cocinando". También contó que su hijo había dicho que iba a quedarse jugando videojuegos. "Él estaba jugando a la Play", recordó. Sin embargo, lo que más impactó fue el dolor con el que intentó encontrar una explicación para lo sucedido. "¿Por qué hizo esta barbaridad, esta monstruosidad? ¿Por qué? No lo voy a entender nunca. No quiero ver las noticias. Estamos muy mal, derrumbados", dijo entre lágrimas.

Claudio Barrelier

Luego reveló que todavía necesita enfrentarlo para hacerle una única pregunta. "Yo lo crié bien dentro de mi alcance, le di lo que más pude, no sé en qué se convirtió. Me gustaría decirle por qué. ¿Por qué nos hace pasar por todo esto? No le hicimos mal a nadie. Somos totalmente solidarios. Cuando le pasa algo a un vecino, concurrimos. Brindamos todo lo que somos porque somos personas buenas, no hacemos mal a nadie", expresó quebrada. Y finalmente dirigió unas palabras a la familia de Agostina: "Les pido mil perdones, mil perdones... basta, por favor".