Digitalización, sindicatos y empleo: las claves para sobrevivir a la nueva reforma laboral

La reglamentación de la Ley de Modernización Laboral abrió un intenso debate sobre el futuro de las relaciones de trabajo en Argentina. La eliminación de los libros laborales físicos, la digitalización de licencias médicas, los cambios en la negociación colectiva y las modificaciones en el régimen sindical forman parte de un paquete de medidas que el Gobierno presenta como una actualización necesaria para adaptar el mercado laboral a los nuevos tiempos.

El Gobierno reglamentó cambios significativos de la Ley de Modernización Laboral

Sin embargo, detrás de los cambios normativos aparece una pregunta: ¿se trata solamente de una modernización administrativa o estamos frente a una transformación cultural que podría modificar la manera en que empresas y trabajadores se relacionan? Para Raúl Lacaze, especialista en Transformación Cultural y Organizacional y profesor de la Universidad Di Tella, el verdadero desafío no será tecnológico sino humano. "Creo que la intención es modernizar las relaciones laborales. Como todo cambio donde hay tantos actores e intereses en juego, es clave el nivel de diálogo para avanzar y que no quede solo en detalles burocráticos sino en impacto concreto en la generación de un terreno fértil para simplificar la gestión de personas en las empresas y la posibilidad de incluir trabajadores en el empleo formal", explicó.

La reglamentación publicada por el Gobierno establece que los empleadores ya no deberán llevar los tradicionales libros laborales y que toda la información quedará centralizada en sistemas digitales administrados por ARCA. Además, se impulsa el uso de plataformas electrónicas para notificaciones, registros y licencias médicas. Frente a este escenario, Lacaze considera que la mayoría de las organizaciones ya vienen recorriendo un camino de transformación tecnológica. "Los procesos de digitalización dependen del nivel de avance que cada empresa tenga en ese camino, pero hoy es parte de la agenda más allá de la dimensión de cada negocio. Por lo que puedo ver en la reglamentación, no parece muy alta la exigencia para el caso de las gestiones previstas en el decreto", señaló.

El Gobierno reglamentó cambios significativos de la Ley de Modernización Laboral

Y advirtió: "Ahora, el desafío de un cambio cultural incluye la afinidad con la tecnología aplicada, pero abarca mucho más que el alcance de estos trámites puntuales". El experto advierte que cualquier proceso de transformación genera resistencias. Por eso considera que la comunicación y la participación de los distintos actores serán determinantes para evitar conflictos innecesarios.

"Todo cambio tiene, en general, núcleos que pasan a distintas velocidades por resistir, descubrir y adueñarse. Por eso, enfatizo la necesidad de un diálogo que facilite el proceso de adopción. Mucho está vinculado a levantar barreras, evitar prejuicios y procurar una escucha activa para estar abiertos también a corregir durante el despliegue porque es habitual que algunas de las acciones deban ajustarse para mejorar su funcionamiento o atender objeciones que tenga sentido considerar", sostuvo.

Uno de los puntos que más atención generó fue la digitalización de las licencias médicas. A partir de ahora, las prescripciones que indiquen reposo deberán emitirse de manera electrónica a través de plataformas registradas oficialmente. Sin embargo, Lacaze relativiza el impacto de esta medida sobre la dinámica laboral cotidiana. "No cambia la esencia del control que ya contemplaba la LCT. Para mí, es una modificación de procedimiento", resumió.

La simplificación de trámites y la reducción de la burocracia son otros de los ejes que impulsa la reforma. Para el especialista, el principal beneficio debería reflejarse en la experiencia de las personas dentro de las organizaciones. "La reducción de burocracia debería apuntar a mejorar la calidad de vida en el trabajo y apalancar la motivación de quienes ven simplificada su gestión. Obviamente, también, puede haber productividad asociada", afirmó.

El Gobierno reglamentó cambios significativos de la Ley de Modernización Laboral

Consultado sobre el posible impacto en el clima laboral, Lacaze evitó las respuestas lineales y remarcó que el resultado dependerá de cómo cada empresa gestione el proceso. "El clima laboral es consecuencia de numerosas variables. El impacto de la reforma dependerá de la forma que se comunican los cambios, la confianza en la reputación que la empresa ofrece para que los colaboradores crean en que la aplicación de las normativas será para mejorar el ambiente, y la voluntad de negociar sin sesgos y con sentido común los conceptos en los que la ley abre el juego a las partes intervinientes en la relación laboral", explicó.

Precisamente, la confianza aparece como un concepto recurrente en toda su mirada sobre la reforma. Ante la posibilidad de que algunos trabajadores interpreten las nuevas herramientas digitales como mecanismos de control más que como instrumentos de modernización, Lacaze volvió a poner el foco en la comunicación interna. "Justamente, este punto también se responde con lo expresado en la pregunta anterior. La forma en que se comunican e implementan las iniciativas en las organizaciones son clave para su efectividad. La confianza entre los actores determina la percepción de las intenciones", indicó.

Otro aspecto novedoso de la reglamentación es la obligación de detallar en los recibos de sueldo el costo laboral total que representa cada trabajador para la empresa. La medida busca aportar transparencia, aunque genera interrogantes sobre cómo podría ser interpretada por los empleados. Para Lacaze, los efectos serán limitados. "Lo importante es que sea simple para quienes quieren ver su sueldo bruto y su neto (bolsillo). Eso estará reflejado en la primera parte del recibo. Lo que se ofrece como novedad es el agregado de los costos laborales en total, en otra parte del recibo", destacó.

El Gobierno prepara un nuevo proyecto de reforma laboral que retoma puntos del decreto suspendido por la Justicia.

Y sumó: "No sé si eso cambiará la percepción del empleado sobre su remuneración, pues el monto neto se mantiene - salvo cuando por decisión del empleador o por convenio corresponda un incremento de sueldo". En la misma línea, descartó que esta información tenga un impacto decisivo sobre la relación entre empleadores y trabajadores. "No creo que este punto apalanque una mejora o genere controversia. La clave es la credibilidad que tenga la organización en su comunicación habitual con los colaboradores", afirmó.

La reforma también introduce cambios en la representación sindical y en los criterios de participación dentro de las organizaciones gremiales. Aunque se trata de uno de los puntos más sensibles políticamente, Lacaze considera que su alcance real será acotado: "Me parece que tiene sentido vincular la representación en los cuerpos directivos de las Asociaciones Sindicales con la proporcionalidad de afiliados. No creo que este factor puntual cambie en general la dinámica de poder".

Respecto del vínculo entre las nuevas generaciones y las estructuras sindicales tradicionales, el especialista cree que existe una oportunidad para actualizar las formas de representación. "Me parece importante la oportunidad de revisitar los convenios para procurar adaptar sus condiciones a un escenario laboral que ha cambiado en muchas de sus modalidades de gestión y relacionamiento. Para atraer a los trabajadores, no es menor que se refleje en las condiciones y representación la diversidad multigeneracional existente en la dotación de las organizaciones", expresó.

El Gobierno regalmentó cambios en recibos de sueldo, servicios eventuales, la registración digital, los trámites jubilatorios y las licencias por enfermedad.

Aunque considera que la reglamentación representa un avance, Lacaze entiende que todavía queda un largo camino por recorrer para transformar verdaderamente el ecosistema laboral argentino. "Es un paso, y dependerá de la mentalidad abierta de los actores intervinientes para que las transformaciones presentes y futuras mejoren el ecosistema laboral", sostuvo.

A la hora de identificar las capacidades que las empresas deberán desarrollar para que la modernización funcione, el especialista no dudó: "Pensamiento crítico, colaboración, mente abierta y capacidad de escucha empática; son algunas de las habilidades de base para desplegar cualquier iniciativa de cambio en donde las personas estén comprometidas".

Tampoco se animó a señalar ganadores claros entre grandes compañías y PyMEs: "Me parece que en la reglamentación hay más iniciativas con impacto potencial en las PyMEs. Donde se requieren adaptaciones de sistemas y procesos, puede que las grandes empresas tengan mayor acceso a los recursos, pero, muchas veces, las PyMEs tiene más velocidad para implementar cambios que impactan en la dotación. No hay una receta universal".

Finalmente, Lacaze resumió cuál considera que será el factor decisivo para el éxito o fracaso de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. "La confianza es una palanca que facilita cualquier cambio. Obviamente, para confiar hay que creer y estar dispuestos a mitigar los sesgos con los cuales se aborden los diálogos imprescindibles entre los actores involucrados para que este desafío se materialice", concluyó.