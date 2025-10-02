Espert suma una nueva denuncia por "encubrimiento" a Fred Machado y LLA le suelta la mano definitivamente

El diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, enfrenta una tormenta política y judicial que amenaza con empañar su carrera y complicar sus aspiraciones de renovar su banca en el Congreso.

Este jueves, una nueva denuncia por " encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público " fue radicada en su contra, sumándose a las dos anteriores que ya pesaban sobre él por el mismo tema. El foco de la controversia: sus presuntos vínculos con Fred Machado, un empresario procesado por narcotráfico en Estados Unidos.

José Luis Espert y Fred Machado

La denuncia, presentada por Adrián Bastianés, titular de la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina (ALUTARA) y ex perito informático de la Policía Federal Argentina, apunta directamente a las declaraciones públicas que Espert hizo este miércoles en el canal A24. En la entrevista, el legislador admitió haber utilizado "aviones" y "camionetas" financiados por recursos provenientes de Machado durante su campaña electoral de 2019 para el partido Unite. Según Espert, se enteró del origen ilícito de esos fondos recién en 2021, pero no realizó ninguna denuncia judicial al respecto.

"Declaró públicamente que se enteró en 2021 que esos recursos provenían de una organización liderada por Fred Machado, y aun así no hizo la denuncia correspondiente ", manifestó Bastianés con indignación. El denunciante no escatimó críticas al señalar que Espert habría "omitido de forma dolosa" dar intervención judicial pese a tener conocimiento de una supuesta red delictiva que habría financiado su campaña política y, en la misma línea dejó claro: "Esto configura delitos tipificados en los artículos 277 y 248 del Código Penal", sentenció.

Bastianés es contundente: "Dijo que luego se enteró aproximadamente en el año 2021 conjuntamente con la aparición de una denuncia penal realizada por ante el Juzgado Federal N°8 por mi persona, que esos recursos provenían de una organización criminal dedicada al narcotráfico entre otras cosas, liderado eventualmente por el Sr. Fred Machado". La denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal N°8, a cargo del juez Ariel Lijo, quien ahora deberá decidir cómo proceder ante esta nueva acusación.

En su entrevista en A24, Espert intentó despegarse de las acusaciones al detallar cómo funcionaba la logística de su campaña en 2019: "Nosotros los candidatos en campaña nos subimos a donde el sello partidario con el cual competimos nos dice que tenemos que ir. Un candidato no maneja plata de campaña, ni vehículos, ni logística. Yo me subí a los aviones que ellos me proveían, a la camioneta que ellos me proveían", explicó. Sin embargo, sus palabras no lograron disipar las dudas sobre su responsabilidad en el uso de esos recursos.

La crisis que envuelve a Espert no solo se refleja en los tribunales, sino también en su agenda política. En medio del escándalo, LLA decidió cancelar dos actos clave de campaña: uno en San Isidro y otro en La Plata. Este último estaba previsto para este jueves a las 18 horas en el Teatro Bar de La Plata y llevaba por nombre "Ideas, desafíos y el futuro que queremos construir".

Además del propio José Luis Espert, se esperaba la participación de figuras destacadas como Manuel Adorni, vocero presidencial; Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense; y Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. La agrupación La Púrpura, encargada de organizar el evento en La Plata, confirmó la suspensión y atribuyó la decisión al acto del presidente Javier Milei en Ezeiza para presentar el nuevo Código Penal junto a Patricia Bullrich.