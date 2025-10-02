Hasta Fantino le soltó la mano: aseguró que "estuvo para el orto la nota de Espert" en A24 y criticó a Lorena Villaverde

Alejandro Fantino podría ser un termómetro para medir en los medios de comunicación cómo vive el votante libertario la crisis de su espacio, tras los escándalos de coimas y corrupción que encabezaron el presidente Javier Milei y su hermana Karina, y ahora la confirmación del aporte del narcotraficante Fred Machado a la campaña de José Luis Espert a presidente en 2019.

El diputado nacional, que encabeza la lista para ese cargo en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), quedó en la mira de la opinión pública e hizo un muy flojo papel en los programas de televisión a los que fue a rechazar las acusaciones en su contra. En relación a la entrevista de este último miércoles en A24, Fantino criticó que Espert no haya negado el hecho en las abundantes veces que le preguntaron en relación a los 200 mil dólares que la Justicia de Estados Unidos (EE.UU) detectó en el estado de Texas que le giraron a él el 2 de febrero de 2020.

"La única forma de ayudar es diciendo las cosas, loco. Estuvo para el orto la nota de Espert ", señaló el conductor al aire de su ciclo en el streaming Neura. Luego la repitieron en vivo y se animó a criticarla con más dureza. "Es fácil, ¿la cobraste o no la cobraste? Y no responde. No, boludo. La gente no es tonta. No es zonza", lamentó.

Si bien todavía se apoya en el oficialismo, la postura del conductor es muy crítica y muchas veces tiene que lidiar con su público en los comentarios, que juzga sus críticas tan duras. "No me vengan con Lázaro Báez. Es otra cosa. Listo, lo aceptamos también", aceptó. "Pero acá estamos hablando de la elección más importante de la historia moderna de la política argentina y tenemos un chabón como primer candidato a diputado que, de nuevo, le preguntaron 18 veces si había cobrado o no, y no responde", insistió.

José Luis Espert y Alfredo "Fred" Machado.

"¿Saben por qué no responde? Es mi elucubración. Porque ya debe hablar con un abogado y le dijo 'ojo con lo que vas a contestar, porque cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra si esto escala'", especuló Fantino. "Y después, el mensaje para adentro de 'yo no voy a renunciar, el primero que venga a pedirme que renuncie lo mando a cagar' está tabicando la posibilidad de dar un paso al costado él", señaló.

Su rechazo a Villaverde

La candidata a senadora nacional María Lorena Villaverde también estuvo en el centro de las críticas de Fanta. El conductor recordó la causa que tuvo por narcotráfico en 2002 en EE.UU, precisamente en el estado de Florida, cuando fue capturada con 440 gramos de cocaína. "Yo no estaría con una mina que traficó, o que habría traficado, o que estuvo ligada a una causa por narcotráfico en EE.UU. No tengo nada que hacer con una persona así", confesó.

María Lorena Villaverde tuvo una causa en 2002 por intentar traficar 440 gramos de cocaína.

"Esto es lo ilógico. No se trata de 'no, tenés que bancar'. No, no voy a bancar eso, boludo. Porque excede mi capacidad de soportabilidad. Porque de última perdonar a (Sebastián) Pareja porque estaba con el massismo, era peronista. Pero esta mina, causa por narcotráfico en EE.UU, ¿ustedes me están hablando en serio? De corazón les pregunto, no al termaje -que también lo quiero- ¿ustedes bancan que haya una mina que tuvo una causa por narcotráfico, por traficar falopa en EE.UU? ¿Bancan o no bancan? Por ahí te lo tragás ese sapo y lo bancás ", analizó Fantino en plena catarsis.

La campaña en crisis

El conductor se mostró muy consternado por la situación de LLA de cara a las elecciones del 26 de octubre, al punto de que mostró un titular del sitio web de Clarín que decía "la campaña libertaria, en crisis", a partir del cual profundizó su editorial cargada de cuestionamientos al espacio que lo representa. "Esto se los dije yo, chicos, se los dije hace dos días. Desenfoca la campaña", explicó.

Alejandro Fantino y Sergio "Tronco" Figliuolo

Al mismo tiempo, Sergio Figliuolo, también conocido como "Tronco", es su socio comercial en Neura y candidato libertario en territorio bonaerense, el mismo distrito y la misma lista que encabeza José Luis Espert. "Tronco no puede salir de campaña. Y lo digo porque lo conozco, labura acá con nosotros, es nuestro compañero. A donde vaya le van a preguntar de Espert, ¿qué va a decir?", reconoció.