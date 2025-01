Dura advertencia de Abuelas de Plaza de Mayo a Villarruel tras restituir a la nieta 139: "Ojo con seguir negando"

Mientras Javier Milei destroza cada derecho peleado por los argentinos, el organismo de Derechos Humanos por excelencia en Argentina, Abuelas de Plaza de Mayo, celebra una nueva restitución. Desde la ex ESMA y a través de redes sociales, se anunció que apareció la nieta 139.

Antes de salir hacia la ex Esma, donde a las 14 horas, las abuelas dieron inicio una conferencia de prensa con los detalles de la restitución de identidad de la nieta 139 apropiada durante la dictadura cívico-militar. Estela de Carlotto, presidenta del organismo de Derechos Humanos, expresó su alegría por el hallazgo y remarcó la necesidad de seguir buscando a los nietos que faltan: "Esta sorpresa maravillosa es un regalo, porque estamos deseando seguir encontrándolos a estos nietos robados (...) Vamos a presentar esta novedad para todos los argentinos y para el mundo, porque nuestra tarea se conoce. Calculá cuántos años hace que estamos dando vueltas por el mundo, buscando a los nietos, tratando que nos ayuden", dijo emocionada.

"Bienvenida a la verdad": así se anunciaba que ya son 139 los nietos victimas de la dictadura cívico-militar

Quienes abogan por las identidades de las personas secuestradas durante la dictadura cerraron el año 2024 celebrando la aparición de la nieta 139, a sólo tres semanas de un nuevo ciclo Estela festejó el nuevo avance: "Abuelas de Plaza de Mayo comunica con enorme felicidad la restitución de otra nieta apropiada durante la última dictadura cívico militar. Hoy damos la bienvenida a la hija de Noemí Beatriz Macedo y Daniel Alfredo Inama, nacida entre enero y febrero de 1978. Inexorablemente la verdad sobre los crímenes de la dictadura sigue saliendo a la luz ", comenzó la conferencia.

En la rueda de prensa, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo comunicó que hay documentos que comprueban que se trata de una nieta más, ya que muchos pusieron en duda que así sea. De Carlotto relató a través de un resumen, la historia de los padres de esta mujer que llegó a la verdad sobre su propia historia: "Noemí nació el 8 de febrero de 1955 en Mar del Plata y Daniel el 12 de noviembre de 1951 en La Plata. Ambos militaban en el Partido Comunista marxista leninista. A él sus compañeros lo llamaban Pablo y sus amigos 'el pelado' o 'el loco'. A ella su familia le decía 'Noe' y sus compañeras 'Negrita'", contó.

Y siguió: "Daniel tuvo 2 hijos, Ramón Oscar y Paula Lorena, con 2 compañeras anteriores. La pareja fue secuestrada el 2 de noviembre de 1977. No está claro si ella fue secuestrada en la Ciudad de La Plata o en el mismo operativo que él, en la Ciudad de Buenos Aires, en Barrio Norte. La joven estaba embarazada de 6 o 7 meses . Los dos fueron vistos por sobrevivientes en el Centro Clandestino Club Atlético. En el mismo operativo en que secuestraron a Daniel, también se llevaron a otros compañeros del partido: Teresa Galeano, Jorge Giorgieff, Beatriz Longhi y Oscar Ríos. Todos permanecen desaparecidos".

De Carlotto continuó narrando el árbol genealógico: "Daniel era hincha de Estudiantes de La Plata y le gustaba mucho bailar. Noemí, según cuentan, era muy solidaria. (...) Su familia fue diezmada por el terrorismo de Estado: su padre, Laudelino Macedo, su hermana, Gloria Nelly, con su compañero Rubén Justo García y la hija de ambos, Miriam Viviana García, y otro cuñado, Oscar López Lamela, fueron secuestrados y continúan desaparecidos".

La madre de Daniel, Lucila, "transcurrió toda su vida en La Plata", repasó Estela. "La desaparición de su hijo fue un golpe muy duro. A partir de ese momento, cada cumpleaños, cada fiesta, tuvo una carga de dolor y de tristeza. Falleció el 20 de abril del 2013 en la trágica inundación que afectó a la ciudad de La Plata y sus alrededores. Nunca dejó de buscar a su nieto y nieta . 'Desde algún lugar lo guiará en la búsqueda', manifestamos por entonces desde Abuelas. Y parece que así fue", dijo.

En el ámbito de celebración por esta identidad descubierta, Taty Almeida, presidenta de la fundación Abuelas de Plaza de Mayo apuntó directamente contra el presidente y su vice presidenta: "Señora Villaruel, Milei y compañía: ojo con seguir negando porque están haciendo un papelón tremendo, no sólo en Argentina, internacionalmente", lanzó.

A través de las redes sociales, cientos de argentinos celebraron la aparición de la nieta 139: "La persistencia de la Memoria; la fuerza de la Verdad; la necesidad de Justicia", escribió Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de X donde no sólo se alegró por el gran logro del organismo de Derechos Humanos sino que además festejó que la memoria que Javier Milei jura destruir sigue más latente que nunca. La ex presidenta no fue la única que dejó al descubierto al gobierno libertario, sino que desde la misma entidad de las garantías individuales se expresaron digitalmente: "Aunque el Gobierno nacional niegue los crímenes del terrorismo de Estado y desfinancie las políticas de memoria, la verdad siempre triunfa".